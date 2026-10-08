Gijón: Roqueñí avanza que estudiarán si presentan alegaciones al Plan Especial de Naval Azul

Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha indicado este jueves que no han tenido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Gijón acerca del Plan Especial de Naval Azul, recientemente aprobado en Junta de Gobierno local, a lo que ha apuntado que tendrán ahora que leer lo que está ya publicado y ver cómo les afecta, de cara a hacer las alegaciones como cualquier otra administración.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de una jornada sobre depósitos aduaneros organizada por Asata y Casintra en el puerto gijonés.

Ha remarcado, unido a ello, que el Ayuntamiento gijonés tiene conocimiento de los planes de la Autoridad Portuaria para reformar las fachadas de Poniente y Arbeyal, porque lo presentaron en el Consejo de Administración y la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, es la vicepresidenta del citado Consejo.

Roqueñí ha insistido en que sabe del Plan Especial lo que han publicado en medios, pero no han tenido conversaciones ni les han solicitado ninguna información ni han tenido ninguna participación en el proceso de elaboración del documento.