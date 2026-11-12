Rouco avisa Javier Plañxart, siguiente en la lista electoral, que el cargo de concejal corresponde a Vox

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha señalado este jueves que el siguiente en la lista electoral de 2023 de su partido, Francisco Javier Plañxart Pérez Santalla, ya no forma parte de él y desconoce si va a aceptar o no el cargo de edil.

"Tendría que explicar por qué va a ocupar un espacio que correspondería a Vox, si él ya no está en Vox", ha recalcado, en respuesta a los medios de comunicación en el Consistorio gijonés.

De aceptar el cargo, ha señalado que la situación de Vox dentro del Ayuntamiento no cambiaría, ya que el anterior edil del partido elegido en las urnas, Óliver Suárez, que acaba de dimitir, abandonó Vox prácticamente al inicio del mandato.

Rouco ha insistido en que desconoce si no sé si entrará o no entrará como edil, pero ha dejado claro que esa persona para Vox "ya no es de interés", al llevar mucho tiempo fuera del partido.

En el caso de que renunciara y corriera al siguiente, la siguiente persona en la lista es Margarita Cabana, que está vinculada al partido, con lo que el grupo municipal pasaría a tener dos ediles y cambiaría la situación, sobre todo en cuanto a trabajo y estructura.

Sobre la línea política a seguir si entrara como edil Cabana, ha asegurado que actuarán, a la hora de dar o no el apoyo a iniciativas municipales, conforme a lo que sea mejor para los gijoneses y "a nuestras ideas", ha apostillado.

Preguntada sobre si cree que tendrían más posibilidad para sacar adelante sus iniciativas o acuerdos a cambio del apoyo de Vox, ha señalado que con este Gobierno "podemos esperar cualquier cosa", a lo que ha agregado que a lo mejor pactan con Izquierda Unida o con el Partido Socialista "o yo qué sé", ha remarcado. "No podemos esperar nada porque nada se puede esperar de un Gobierno que ya vimos como es", ha incidido respecto tanto Foro como el PP.

"Nosotros lo único que queremos y deseamos es que no gobierne el Partido Socialista", ha respondido acerca de qué pasaría si en un hipotético resultado electoral en 2027 con victoria de la derecha pero que dependa de Vox para gobernar.

Ha insistido en que lo primero sería que no gobierne el PSOE y luego "se podrían condiciones". "Nuestra idea es que el Partido Socialista no gobierne ni en España ni en Asturias y por supuesto ni en Gijón", ha reiterado.

Por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre la renuncia del edil no adscrito, Óliver Suárez, y se ha remitido a lo declarado en el Pleno del pasado martes. "Ya no está aquí, o sea que no merece la pena", ha considerado.