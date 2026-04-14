Gimena Llamedo: "Este gobierno no va a aniliquilar ningún chiringuito de playa"

Chiringuito Las Dunas, en Verdicio. - LAS DUNAS VERDICIO

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo ha manifestado este martes en el Pleno ordinario que el Gobierno "no va a aniquilar ningún chiringuito de playa", sino que ahora mismo en lo que está es en un proceso de elaboración, de modificación del decreto de los servicios del litoral y que tienen como piedra angular el POLA.

"Cálmese, tranquilícense, los veo muy nerviosos, no hay decreto ni hay texto definitivo, no hay imposición ninguna. Lo que sí hay es un decreto sometido a información pública, realizando los trámites que tenemos que hacer, porque estamos gobernando, estamos en un gobierno que escucha y cuando esté el texto definitivo debatiremos y discutiremos", dijo Gimena Llamedo.

Llamedo respondía así a la diputada del PP, Sandra Camino que ha preguntado a consejera si "van a dar marcha atrás en su intención de aniquilar los chiringuitos de la costa asturiana".

La consejera de Turismo ha replicado ante las críticas del PP que "no sabe cómo no le da vergüenza hablar de cuando gobernamos unos y otros cuando estamos hablando de la costa". "Lo que saben todos los asturianos y lo que sabe este país es lo que ocurre con la costa cuando gobierna la derecha. Cuando gobierna la derecha, aniquilan y llenan de cemento la costa. Por eso Asturias es la costa mejor conservada de España, porque ustedes no gobernaron, o gobernaron muy poquito y no les dio tiempo a estropearlo", dijo Llamedo.

La consejera ha afeado a la diputada del PP que "manipule" y ha indicado que a juzgar por su intervención "no se ha leído el decreto". "Sabe que se amplía precisamente la temporada. Cuando habla del desmontaje de las terrazas, usted sabe que ahora mismo únicamente el 10 % de los establecimientos piden esa excepcionalidad que recoge el decreto. Si quiere hablamos de los horarios. Tampoco le parece bien que se establezcan horarios y que se regule el ruido. El verdadero riesgo son ustedes y la barra libre, que llevan a cabo allí donde gobiernan, especialmente en la costa", dijo.

"REALIDAD TOZUDA"

Por su parte Sandra Camino ha asegurado, tras escuchar a la consejera, que "la realidad es tozuda y a la vista de su primera contestación, ella es tan tozuda como la realidad" y ha manifestado que claro que el Gobierno de Asturias no va a cerrar ningún chiringuito de la costa asturiana sino que lo que harán es obligar a estos hosteleros a que cierren.

"Ustedes saben cómo se gestiona el personal, cómo se negocia con proveedores. Ustedes han calculado cuánto va a costar desmantelar cada uno de estos chiringuitos. Ustedes han calculado por un momento el deterioro que pueden llevar estas infraestructuras. Han calculado dónde lo van a guardar o es que el Gobierno les va a guardar los trasteros para guardar los chiringuitos", dijo la diputada del PP.

Ha insistido Camino en que todas las medidas que quieren implementar desde el Gobierno lo que ponen en riesgo es la viabilidad de estos negocios y ha pedido al Ejecutivo que deje de "tan necio y tan terco", porque "primero se empieza hablando con el sector afectado y luego se cambia la normativa".

"Ccuando gobierna la izquierda, los pequeños empresarios y los autónomos se encuentran siempre con trabas. Cuando gobierna la izquierda, cogida de la mano de la zurda más extrema, es todavía peor, porque aplastan todo lo que está alrededor suyo", concluyó la diputada del PP.