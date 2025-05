GiStem Research desembarca en América con patente en EEUU y acuerdo para ensayo clínico en Argentina

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La biofarmacéutica asturiana GiStem Research S.L., especializada en terapias innovadoras basadas en el secretoma de células madre mesenquimales de cérvix uterino humano (hUCESC), ha anunciado su expansión en América tras obtener la concesión oficial de una patente clave en Estados Unidos y firmar un acuerdo de colaboración para la realización de un ensayo clínico en Argentina.

La Oficina Americana de Patentes (USPTO) ha concedido a GiStem la patente US 12214000B2, titulada 'Human uterine cervical stem cell population and uses thereof', que protege el uso de las células madre de cérvix uterino y su secretoma para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias, autoinmunes y patologías asociadas a la pérdida de tejido, entre otras.

Esta patente refuerza la posición internacional de la compañía, que ya cuenta con protección en mercados estratégicos como Europa, Japón, Rusia, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hong Kong, China, Corea, Canadá, México e India.

En paralelo, GiStem Research ha firmado un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Salud y la Federación Económica de Tucumán (Argentina) para la puesta en marcha de estudios clínicos sobre terapias basadas en el secretoma de células madre, un avance que podría suponer un cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, el Alzheimer o el Parkinson.

Fundada en Gijón en 2016, GiStem Research se consolida así como referente en el campo de la medicina regenerativa y los tratamientos derivados de células madre, con el objetivo de trasladar el potencial terapéutico de las hUCESCs a la práctica clínica y contribuir al desarrollo tecnológico y económico de la sociedad.