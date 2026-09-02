El Gobierno adjudica por 129.900 euros la redacción del proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Avilés

Un coche de la Guardia Civil de Asturias. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha impulsado, con la adjudicación por 129.900 euros de la redacción del proyecto, el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Avilés, una actuación que contará con un presupuesto de 11 millones de euros dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II Extraordinario 2026-2034).

El Ministerio del Interior ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de formalización del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, que incluye el estudio de seguridad y salud, el levantamiento topográfico y taquimétrico, el estudio geotécnico y la gestión de residuos.

El proyecto contempla la demolición de cuatro edificios, la rehabilitación integral de otros dos y la construcción de un nuevo edificio de dependencias oficiales en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Avilés.

A la licitación se han presentado seis ofertas y ha resultado adjudicataria la empresa de Llanera Lumo Arquitectos, S.L.P., por un importe de 129.900 euros.

El PLISE II contempla en Asturias dos actuaciones para nuevos cuarteles de la Guardia Civil. Además del proyecto de Avilés, con un presupuesto de 11 millones de euros, está prevista una actuación en Pravia, dotada con seis millones de euros.