El Gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para un proyecto de inversión en Asturias

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). La Cámara Baja se reúne en pleno verano para debatir y someter a votación la co - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado la concesión de incentivos regionales para un proyecto de inversión en Asturias a través de una subvención de 310.779 euros para la empresa Acicorbo Hostelería, ubicada en Gijón.

Esta concesión se ha hecho a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 97 proyectos en doce Comunidades Autónomas.

Según ha informado en nota de prensa el Ministerio de Hacienda, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y La Rioja. El importe global de las subvenciones concedidas es de 281.251.649,01 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.163.330.418 euros.

Estos proyectos lograrán mantener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y crearán otros 2.743 nuevos empleos.

En el caso concreto del Principado de Asturias, según las Órdenes Ministeriales que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha aprobado un proyecto, que se analizó vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa). Este proyecto ha recibido 310.779,01 euros de subvención y supone una inversión total de 1.635.679 euros. Asimismo, permitirán crear tres nuevos empleos y mantener nueve puestos de trabajo.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la importancia de estas ayudas para avanzar "en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible".

En este sentido, Arcadi España ha subrayado que el objetivo de los incentivos es financiar proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.