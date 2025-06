El Gobierno asturiano acusa al PP de recurrir a "falsedades" en relación a las ayudas a empresas turísticas

OVIEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha salido al paso este viernes de las "falsedades" difundidas por el PP sobre la convocatoria de ayudas a la eficiencia energética para el sector turístico, financiadas con fondos europeos. A través de una nota de prensa, explican que la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ya facilitó toda la información sobre este proceso en la Junta General y sostienen que lo que está haciendo el PP es "intentar embarrar un ejemplo de gestión eficaz, transparente y muy bien valorada por el sector".

Un día después de que la diputada del PP Sandra Camino acusara al Principado de no pagar las ayudas, Martínez ha calificado de "torpeza mayúscula" su actitud. "No contenta con hacer el ridículo una vez, lo hace dos, e insiste en repetir bulos ante un sector que conoce perfectamente el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno autonómico", ha dicho.

Martínez ha recordado que las ayudas no se pagan hasta que no se justifiquen las obras. "Están intentando confundir a las personas beneficiarias. La fecha tope de justificación es el 27 de febrero de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026 pueden abonarse. ¿Qué pretende el PP? ¿Qué nos saltemos la ley?", se ha preguntado.

La viceconsejera ha lamentado que la diputada "demuestre que no tiene ni idea del procedimiento, ni de la convocatoria, ni del sector. O miente a sabiendas, o actúa desde la ignorancia más absoluta".

Según el Principado, esta convocatoria de ayudas ha sido "modélica" en su diseño y ejecución. Con una dotación de más de 11 millones, el número de solicitudes recibidas superó las 560 y ya se han resuelto favorablemente 214. En los próximos días se publicará un último lote con 27 empresas, lo que elevará los expedientes hasta los 241, lo que casi duplica el objetivo mínimo de beneficiarios marcado por el Ministerio de Industria y Turismo.

La viceconsejería ha recibido hasta la fecha nueve solicitudes de pago. La Administración autonómica las ha analizado junto con el sector y elaborado una guía que facilite el proceso de justificación a los administrados, con el objetivo de agilizar y facilitar todo el proceso.

El Principado garantiza que usará el máximo de financiación posible para mejorar la rentabilidad del sector turístico. "Estamos resolviendo hasta el último euro. Lo estamos haciendo con diálogo, con eficacia y con impacto real en el sector. Que tomen nota en el PP, porque otras comunidades autónomas nos miran precisamente por cómo estamos gestionando estas ayudas", ha asegurado la viceconsejera.

El Gobierno lamenta que el PP "solo sepa hacer ruido y poner palos en las ruedas" y no reconozca la buena situación del turismo en Asturias y que se están gestionando con responsabilidad los recursos europeos. "No tienen ni idea de cómo se gestiona. Lo suyo es buscar polémicas donde no las hay. Pero ni el sector ni la ciudadanía son tan ingenuos como para tragarse sus bulos", ha concluido Martínez.