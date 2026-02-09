El Gobierno asturiano admite que el resultado de las elecciones en Aragón es malo para la izquierda

Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha reconocido este domingo que el resultado de las elecciones anticipadas celebradas en Aragón este domingo es malo para la izquierda.

Peláez ha sido preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por las elecciones de Aragón en las que el PP obtuvo 26 diputados, el PSOE 18, Vox 14, Chunta Aragonesista (CHA) 6, Existe 2, e IU-Movimiento Sumar 1.

En Asturias gobierna el PSOE junto a Convocatoria por Asturies-IU. El portavoz del ejecutivo se ha mostrado preocupado por el "ascenso de la extrema derecha" y también por la "ola reaccionaria".

En este sentido, ha querido hacer un llamamiento a la "responsabilidad" cuando se ejerce un mandato representativo de cuatro años. Así, ha explicado que las elecciones las convocó el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), con la idea de reforzar su posición. "Y lo que tenemos como resultado es más incertidumbre todavía en el gobierno de Aragón", ha señalado.

Como contraposición a la forma de actuar de Azcón, Peláez ha puesto de ejemplo el gobierno del Principado de Asturias, que lleva desde 2019 gobernando sin mayoría absoluta y, pese a ello, ha sacado adelante siete presupuestos regionales. A juicio del socialista, las políticas progresistas y reformistas son el "mejor antídoto contra la extrema derecha".