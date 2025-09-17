Gobierno asturiano celebra la declaración del Desarme de Oviedo como fiesta de interés turístico nacional

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha celebrado este miércoles la declaración de El Desarme de Oviedo como fiesta de interés turístico nacional. Esta decisión del Ministerio de Industria y Turismo, indica el Ejecutivo, supone "un espaldarazo" al trabajo desarrollado por la Cofradía del Desarme, cuya labor ha sido "clave" para alanzar este logro.

En una nota de prensa, el Gobierno asturiano ha asegurado que esta declaración "refuerza la imagen del Principado como destino gastronómico de referencia" y contribuirá a consolidar la marca Asturias Paraíso Natural asociada a la excelencia de su cocina.

El Ejecutivo autonómico ha dado la enhorabuena a la cofradía y ha reconocido su "labor y esfuerzo" para preservar, difundir y dar proyección a un menú histórico conocido como el "menú de la paz", que forma parte de la identidad gastronómica de Asturias.

La declaración de fiesta de interés turístico nacional otorga "mayor realce" a esta tradición y facilitará la atracción de visitantes, tanto nacionales como internacionales, reforzando así su capacidad para generar actividad económica en la capital y en toda Asturias, desde la hostelería y la restauración, hasta el comercio local, el ocio y el turismo.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL EN ASTURIAS

Con esta declaración, Asturias suma ya diez fiestas de interés turístico nacional:

Día de Asturias (Gijón, agosto).

Descenso Folklórico del Nalón (Laviana, agosto).

Fiesta de la Virgen de la Guía (Llanes, 8 de septiembre).

Festival de la Sidra Natural (Nava, julio).

Descenso a Nado de la Ría (Navia, agosto).

Día de América en Asturias (Oviedo, 19 de septiembre).

Rally Princesa de Asturias (Oviedo y otros concejos, septiembre).

Fiesta del Asturcón (Piloña, agosto).

Nuestra Señora del Rosario (Valdés, 15 de agosto).

El Desarme (Oviedo, octubre).

COMPROMISO CON LA AUTENTICIDAD DE LA FIESTA

Para el Gobierno de Asturias, este paso supone también un compromiso renovado para "continuar apoyando con más fuerza si cabe a la Cofradía del Desarme, a través de su difusión en campañas turísticas, y seguir trabajando para que la fiesta mantenga su autenticidad y siga evolucionando".

La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha felicitado a las personas y entidades que hacen posible la fiesta cada año. "Queremos felicitar muy especialmente a la Cofradía del Desarme por su dedicación y compromiso. Este reconocimiento es fruto de un esfuerzo colectivo que pone en valor la historia y la gastronomía y que fortalece la proyección de Asturias como destino turístico y gastronómico de referencia", ha dicho.