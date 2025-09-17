El Desarme de Oviedo ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Desarme de Oviedo recibe la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiesta del Desarme de Oviedo, una de las fiestas gastronómicas más antiguas de España, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional que otorga la Secretaría de Estado de Turismo. La solicitud presentada por el Ayuntamiento de Oviedo ha recibido el informe favorable del Gobierno del Principado de Asturias y cumple con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.

El Desarme de Oviedo tiene sus orígenes en el siglo XIX, como conmemoración de la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente al asedio de los carlistas en 1836, según ha detallado el Ministerio de Industria y Turismo en nota de prensa. El menú se fundamenta en unas platos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al actual menú que preside cada año las mesas de los restaurantes de Oviedo el 19 de octubre: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha felicitado por este reconocimiento a la ciudad de Oviedo y, de manera especial, a la Cofradía Gastronómica del Desarme, encargada de "organizar, promocionar y publicitar, más allá de la ciudad, tanto la comida como toda la programación complementaria, lo que supone un extraordinario atractivo turístico".

ACTOS CULTURALES, DESFILES Y RECREACIONES HISTÓRICAS

En torno a las jornadas gastronómicas se celebran distintos actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas del evento en las que participan cofradías gastronómicas de todo el país y diversos países europeos.

La fiesta gastronómica del Desarme se ha visto reforzada por el reconocimiento de Oviedo como destino gastronómico en 2024.

Asimismo, la época del año en la que se celebra posibilita sinergias con otras actividades como los Premios Princesa de Asturias, que se convocan y entregan anualmente en la ciudad de Oviedo sobre esas fechas.

En este 2025 la celebración tendrá lugar el viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor, con muchos de los premiados, invitados, prensa y visitantes participando en los distintos eventos que tienen lugar en torno a los premios Princesa de Asturias y al Desarme.

Con la declaración de la fiesta del Desarme de Oviedo ya son 163 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. En el Principado de Asturias, se trata de la décima fiesta con esta distinción.