El Gobierno asturiano destaca los avances en los trabajos contra los tres incendios forestales activos

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha valorado este domingo los avances en la extinción de los incendios forestales que aún permanecen activos en Asturias. "Hoy es un día muy positivo", ha dicho, señalando que que se han logrado importantes progresos en la contención de las llamas.

Según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), en el Principado continúan activos los incendios Degaña, de Genestoso en Cangas del Narcea y de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.

Calvo ha explicado que en Genestoso "se ha terminado un contrafuego que ha permitido que todo el pueblo esté a salvo de nuevas lenguas de fuego" y que "se ha podido enfriar la zona".

En Somiedo, ha señalado que se ha realizado un contrafuego en Caunedo "para dejar limpio todo el entorno" y concentrar a la población en los pueblos con una "evolución favorable de los frentes".

En relación con el incendio de Degaña, el consejero ha confirmado que se ha contenido el avance hacia Ibias "con gran esfuerzo de los equipos de tierra" y que se está trabajando para evitar posibles reproducciones del fuego. "Se ha consolidado la línea de defensa", ha manifestado, destacando la colaboración de medios de Navarra y Castilla y León.

Los medios aéreos continúan trabajando en las zonas más complicadas, especialmente en una pequeña área que "preocupa un poco respecto a que pueda volver a saltar", aunque con un "pronóstico muy favorable". Calvo ha insistido en que "dependemos tanto de la meteorología que no podemos dar por estabilizado el incendio", pero ha insistido en que los avances son significativos.

Según la última actualización del SEPA, correspondiente a la tarde de este domingo, en el incendio de Degaña se mantiene la línea de defensa en la divisoria entre ambas comunidades. En el sector de Valdeprado la UME trabaja con maquinaria pesada en una línea de defensa, que en el sector de Rebollar las tareas se centran en enfriar la cabeza del incendio.

En el lugar trabajan Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) de Tineo y la Brif de régimen domiciliario, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los bomberos voluntarios franceses, además de siete medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un helicóptero bombardero de Ibias, tres helicópteros bombarderos, dos helicópteros Lima del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y cuatro bulldozer. Dado el número de aeronaves, para coordinar el dispositivo, ha permanecido en el lugar un avión de coordinación ACO del Miteco.

En el incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, han permanecido trabajando Bomberos de Asturias, los bomberos procedentes de Grecia y efectivos de la UME, además de dos empresas forestales y dos helicópteros de Bomberos de Asturias y una retroaraña. Con el objetivo de proteger la localidad de Genestoso se ha trabajado utilizando fuego técnico para cercar el incendio y así asegurar el perímetro de la citada localidad. El fuego técnico también se ha utilizado para frenar el avance del mismo en la zona de Villar de Vildas y el incendio en esta zona está estabilizado.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) se ha anclado el incendio en una pista. Aquí el dispositivo lo integran Bomberos de Asturias y Bomberos de Andorra, además de dos cuadrillas de empresas forestales y un helicóptero de Bomberos de Asturias.