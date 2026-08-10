El Gobierno asturiano pide prudencia para contemplar el eclipse

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha querido hacer este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, un llamamiento a la prudencia a todos aquellos que quieran contemplar el eclipse solar total de este miércoles.

El dirigente asturiano ha destacado la "posición privilegiada" del Principado para presenciar este fenómeno astronómico en su totalidad. Ha recordado que la Administración asturiana ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad junto con la delegación del Gobierno y la Federación Asturiana de Concejos, que va a implicar a más de 1.300 personas desplegadas por todo el territorio para garantizar la seguridad y la fluidez. "Este despliegue tiene como objetivo facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse en condiciones de seguridad", ha señalado.

Peláez ha hecho hincapié en la importancia de seguir "todas las recomendaciones sanitarias, utilizar las gafas homologadas", para lo cual ha invitado a la población a visitar el pabellón de Asturias, donde se pondrá "a disposición de la ciudadanía gafas homologadas para disfrutar del eclipse".

El portavoz ha lanzado finalmente "un mensaje también de prudencia a la hora de contemplar ese eclipse", con el objetivo de que "sea un éxito colectivo", aprovechando que "Asturias es franja de totalidad, y por tanto un lugar privilegiado" para presenciar este fenómeno astronómico.