El Gobierno asturiano proyecta para 2027 una cita en Uruguay con la juventud de la diáspora

Clausura del Congreso de Asturianía que se ha celebrado en Buenos Aires. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que el Gobierno de Asturias se ha propuesto organizar en 2027 un encuentro de jóvenes representantes de los centros asturianos del mundo en Montevideo (Uruguay), con el objetivo de promover la participación de las nuevas generaciones y reflexionar sobre el futuro de estas entidades.

Barbón lo ha avanzado durante la clausura del Congreso Mundial de Asturianía celebrado en Buenos Aires (Argentina), donde ha asegurado que este foro ha servido para poner sobre la mesa los principales retos de la asturianía, especialmente el relevo generacional en los centros asturianos. El presidente ha valorado el desarrollo del congreso y ha subrayado la importancia de estos centros, repartidos por todo el planeta como principales representantes de la comunidad en el exterior. "Son las mejores embajadas de Asturias en el mundo", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, ha destacado el clima de trabajo y colaboración generado durante el foro y ha defendido la conveniencia de alternar las futuras ediciones entre Asturias y los territorios de la diáspora para favorecer el intercambio de experiencias. Asimismo, ha puesto en valor la estrecha relación histórica entre Asturias y Argentina, país que acoge a una de las comunidades asturianas más numerosas del mundo.

En este contexto, el presidente asturiano ha incidido en el papel que desempeñan estas entidades como espacios para difundir la cultura asturiana, fortalecer relaciones económicas y favorecer oportunidades de negocio e inversión. Con este motivo, Barbón ha mantenido contactos con empresarios de ascendencia asturiana para explorar nuevas vías de colaboración y reforzar los lazos económicos entre ambas partes.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha reiterado "el compromiso del Ejecutivo autonómico con la diáspora" y ha recordado que durante la presente legislatura "se ha duplicado el presupuesto destinado a las políticas de emigración y retorno".

"Este esfuerzo se ha materializado en iniciativas como la celebración anual del Congreso Mundial de Asturianía, los cursos de extensión cultural, el apoyo a asturianos residentes fuera de la comunidad y la puesta en marcha de nuevos proyectos, entre ellos la futura escuela online de asturiano, una demanda trasladada por los propios centros", ha relatado.