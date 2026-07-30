El gobierno asturiano publica el decreto que unifica la atención a la dependencia

Archivo - El Principado adelanta el pago de 32,3 millones a los ayuntamientos para la financiación de sus servicios sociales - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha sometido a audiencia pública el decreto que unificará la atención a la dependencia en una sola norma en el marco del Plan 'Agiliza'. Esta será la primera norma que aborde en un solo texto la totalidad del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), aglutinando el procedimiento, los servicios, las prestaciones económicas, la determinación de la capacidad económica y la organización y calidad del sistema.

Con este decreto, el Principado aspira a poner fin a una dispersión normativa "que se arrastraba desde hace más de una década". Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa, la regulación vigente se reparte actualmente entre un decreto de 2023 y una resolución de 2015 que ha tenido que modificarse en tres ocasiones.

Entre las novedades, el decreto abre por primera vez la puerta a compatibilizar prestaciones económicas y servicios que, con carácter general, venían siendo incompatibles entre sí desde 2012. Así, permite conciliar la teleasistencia y la atención residencial temporal de descanso con otros servicios, y habilita a la consejería para ampliar estas compatibilidades en supuestos de especial gravedad o cuando lo posibilite la normativa estatal, de modo que se avanza hacia un modelo de apoyos combinados.

El decreto desarrolla también por primera vez con el detalle necesario el servicio de prevención de la situación de dependencia, orientado a evitar la aparición o el agravamiento de enfermedades y discapacidades mediante actuaciones coordinadas entre los servicios sociales y los de salud.

Entre las medidas de agilización, el decreto invierte el orden de las fases del procedimiento, de manera que la valoración de la dependencia se realizará antes que el cálculo de la capacidad económica de la persona solicitante. Con ello se evita realizar este trámite en los expedientes que finalmente resultan sin grado reconocido, lo que agilizará la capacidad de respuesta para el resto de las personas solicitantes.

ELA Y ENFERMEDADES DE ALTA COMPLEJIDAD

El decreto refuerza también la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad, así como a menores de 3 años y a las personas mayores de 90, para quienes se fija un plazo máximo de un mes para resolver su expediente -frente a los seis meses del procedimiento general-, con reconocimiento del derecho a las prestaciones desde el mismo momento de la solicitud.

Una de las medidas con mayor impacto directo en los hogares será la gratuidad total del servicio de teleasistencia para todas las personas en situación de dependencia, al margen de su nivel de renta. Actualmente, quienes tienen mayores ingresos abonan hasta el 90 % del coste de este servicio. Con la nueva norma, dejarán de hacerlo.

Además, el decreto integra la gestión de los expedientes de dependencia en la historia social única electrónica, lo que reduce la necesidad de aportar documentación duplicada, y crea la Comisión de Seguimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un órgano de participación tripartito en el que estarán representadas la Administración, las organizaciones empresariales y las sindicales.

Cualquier persona u organización interesada podrá presentar sus alegaciones durante el plazo de diez días hábiles desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).