La delegación institucional del Gobierno de Asturias en China. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación institucional del Gobierno de Asturias en China, encabezada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha participado en un encuentro con medio centenar de grandes y medianas empresas implantadas en el país asiático interesadas en expandir su actividad hacia Europa. Con estas actuaciones el Principado busca reforzar la posición de Asturias como territorio atractivo para la inversión internacional y el desarrollo de proyectos vinculados con las tecnologías de vanguardia.

La reunión, organizada por la Asociación para la Cooperación Industrial e Ingeniería España-China (ACIIEC), ha congregado a compañías de los sectores de las energías renovables, la construcción, la tecnología y la cadena de suministro, así como a representantes del Gobierno chino y del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Borja Sánchez ha presentado Asturias como un enclave estratégico para acceder al mercado europeo y al iberoamericano, donde la comunidad cuenta con una amplia red de alianzas institucionales y empresariales. El consejero ha destacado que el Principado reúne condiciones "especialmente favorables" para la implantación de nuevos proyectos industriales y tecnológicos gracias a la combinación de una sólida tradición, talento especializado y un decidido apoyo institucional.

Asimismo, ha subrayado que la calidad de vida constituye un "importante factor diferencial" para la atracción de talento e inversiones. "En Asturias acompañamos cada proyecto desde el primer momento: ayudamos a encontrar suelo, socios estratégicos, financiación y apoyo administrativo para agilizar al máximo su implantación", ha señalado Sánchez.

Por su parte, el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, ha presentado las principales infraestructuras de comunicación y logística de Asturias, con especial atención a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), así como las capacidades de los centros de conocimiento y la especialización industrial y tecnológica.

El director general de la Agencia Sekuens, David González, ha expuesto las herramientas de apoyo institucional a las empresas y las fortalezas del ecosistema asturiano de investigación, desarrollo e innovación. González ha destacado el crecimiento de la industria de defensa como ejemplo de la capacidad de la comunidad para atraer inversiones en sectores estratégicos.

El encuentro ha incluido una mesa redonda moderada por la vicepresidenta de ACIIEC, Ina Wang, en la que han participado representantes de entidades y empresas vinculadas con Asturias, como Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Yolanda Fernández, directora de Asuntos Públicos de EDP España; Carlos Hernández, representante de FCC; e Ignacio Vega de Seoane, consejero delegado de Gestlink.

ENCUENTROS CON FIRMAS TECNOLÓGICAS E INDUSTRIALES

La agenda institucional ha combinado la captación de inversiones en tecnologías avanzadas y la búsqueda de oportunidades de colaboración con grandes compañías vinculadas a la construcción y la industria.

En este marco, la delegación ha visitado las instalaciones de Pony.ai, empresa tecnológica fundada en 2016 y especializada en conducción autónoma. Durante el encuentro, Borja Sánchez ha invitado a los responsables de la compañía a visitar Asturias para explorar posibles proyectos relacionados con el desarrollo del vehículo autónomo, al tiempo que ha subrayado las capacidades de Asturias para acoger iniciativas de alta intensidad tecnológica. Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, los responsables de la compañía han mostrado interés por ampliar su presencia en nuevos mercados, especialmente en Europa.

Sánchez también ha mantenido una reunión con representantes de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). La compañía registró en 2025 unos ingresos de 2,08 billones de yuanes (unos 260.000 millones de euros), nuevos contratos por valor de 4,55 billones (569.000 millones de euros) y ocupó el puesto 16 de la clasificación Fortune Global 500.

El titular de Ciencia ha planteado a los responsables de la empresa la posibilidad de constituir un grupo de trabajo para analizar oportunidades de inversión en Asturias y explorar posibles proyectos de construcción, innovación y desarrollo de nuevos materiales en colaboración con el ecosistema industrial y tecnológico del Principado.