El Gobierno de Asturias agradece a Escribano el impulso que ha dado con Indra a la industria en la comunidad

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de Asturias, Gimena Llamedo, ha agradecido este viernes al ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, el impulso que bajo su legado se ha dado al desarrollo de la industria de defensa en la comunidad autónoma.

En un mensaje difundido a los medios de comunicación, Llamedo ha querido agradecer a Escribano su labor en el grupo empresarial y por haber sido un interlocutor "leal, fiable y serio" con el Gobierno regional.

La vicepresidenta ha puesto como ejemplo El Tallerón, una antigua fábrica de Duro Felguera en Gijón, que fue adquirida por Indra para producir vehículos militares y blindados, incluyendo el VCR 8X8 Dragón.

Aunque no se ha pronunciado sobre la renuncia de Escribano, Llamedo sí ha hecho un llamado a aprovechar "al máximo" todo el potencial de la industria de defensa en Asturias de la mano del sector y del Gobierno central.

"Desde el Principado confiamos en que todas las empresas continúen con sus proyectos inversores en Asturias", ha apostillado la vicepresidenta, que ha garantizado al sector empresarial el apoyo, trabajo y colaboración del gobierno asturiano.

DATOS HISTÓRICOS EN TURISMO

Por otro lado, Llamedo ha querido destacar el buen rendimiento de la actividad turística en la autonomía, especialmente en Semana Santa con una "alta ocupación" hotelera y una buena rentabilidad.

Entre las claves de ese buen desempeño en el ámbito turístico, la vicepresidenta ha ensalzado la apuesta por las conexiones aéreas, que en estos días tendrán "cifras históricas", al tiempo que ha hecho hincapié en trabajar "mano a mano" y de forma "dialogada" con el sector turístico.