El Gobierno de Asturias dedica la campaña del 25N a visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres mayores

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias dedica este año la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) a visibilizar y prevenir el maltrato hacia las mujeres mayores de 65 años, a través de la campaña institucional 'Ver, oír y no callar. Rompe el patrón'.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los Centros Asesores de la Mujer (CAM) del Principado han ofrecido asistencia desde enero a 64 mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. De ellas, 39 solicitaron asistencia psicológica. La mayoría de los casos atendidos se concentran en el área central, especialmente en Gijón.

Las profesionales que trabajan en estos recursos especializados advierten que las mujeres mayores suelen mostrar mayor resistencia a romper con el agresor o acudir a los servicios disponibles, debido a factores como la dependencia económica o el aislamiento social. En muchas ocasiones, la detección de los casos se produce en el ámbito sanitario.

En cuanto a la percepción social de la violencia de género, los datos de la Delegación del Gobierno en Asturias muestran que, aunque el 87% de las mujeres mayores considera inaceptable el maltrato, un 35% sigue viendo normales ciertas conductas de control o discusiones habituales y un 10% acepta el uso de amenazas verbales en determinadas situaciones. Además, el 67% no recuerda campañas de sensibilización recientes y solo una de cada cuatro conoce el teléfono 016.

Desde el 1 de enero al 31 de octubre, seis mujeres mayores de 65 años han ingresado en la Red de Casas de Acogida -cuatro en la Casa Malva, una en Oviedo y otra en Avilés-, lo que supone un 2,5% del total. En este período no se ha producido ninguna derivación a centros residenciales del ERA.

Respecto a los feminicidios, en 2025 se han registrado tres asesinatos de mujeres en Asturias, una de las cuales era mayor de 65 años.

PROGRAMA CONMEMORATIVO

El Gobierno de Asturias organizará este año el acto institucional en el nuevo Centro Cultural de Grado, el martes 25 de noviembre, a las 11.30 horas. No obstante, las actividades conmemorativas del 25N se celebrarán a lo largo de todo el mes e incluirán charlas, conferencias y jornadas.

Dentro del programa previsto, el sábado 22 de noviembre, a las 10.00 horas, la periodista e investigadora Ana Bernal Triviño ofrecerá la ponencia Claves contra los bulos machistas, en la sala 3 de Laboral, Ciudad de la Cultura, en Gijón, a la que seguirá una mesa redonda en la que periodistas de Asturias abordarán el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación.

Las actividades programadas culminarán el 1 de diciembre con la mesa redonda Mujeres mayores de 65 años: más difícil salir del maltrato, a cargo de la geroantropóloga feminista Mónica Ramos Toro. Tendrá lugar en el Palacio Conde Toreno de Oviedo.

MATERIALES DIDÁCTICOS

Por último, el programa Coeducastur ha elaborado siete propuestas didácticas destinadas a los ciclos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial que podrán descargarse desde los centros educativos.

El Ejecutivo asturiano señala que estos materiales ayudarán a promover la convivencia igualitaria y la educación emocional, así como a reconocer el uso del lenguaje y su carga sexista, reflexionar sobre las relaciones igualitarias o detectar señales de violencia.

La Vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha destacado el papel fundamental de los medios de comunicación y la atención primaria sanitaria en la lucha contra la violencia de género.

Ha señalado que se reforzará el trabajo con los centros de salud y la atención primaria "en la formación y en establecer protocolos para la detección y el acompañamiento de las víctimas de violencia de género". "Es muy importante el papel que juegan los médicos y las médicas de cabecera, las enfermeras, que puedan ayudarles a detectar esas situaciones de violencia y también acompañarlas en esa salida y en darles a conocer", ha insistido.

Ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el trabajo con las mujeres mayores, "que son usuarias" y que "a veces es difícil que incluso ellas se identifiquen como víctimas". "Por eso es muy importante el papel que juegan los médicos y las médicas de cabecera, las enfermeras, que puedan ayudarles a detectar esas situaciones de violencia y también acompañarlas en esa salida y en darles a conocer", ha insistido.