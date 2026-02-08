El Gobierno asturinao promete apoyo a Hunosa en su ámbito competencial

El director de la agencia Sekuens, David González; uno de los fundadores de SVMAC, Jorge Villarica; y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez durante la visita a la empresa. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, ha asegurado este domingo que el Gobierno regional hará todo lo posible para apoyar a Hunosa y tratar de encontrar una salida a la situación actual de la empresa.

En declaraciones a los medios durante su visita a las instalaciones de la empresa SVMAC Ingeniería, Sistemas y Vehículos, Sánchez ha señalado que "nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para tratar de ver una posible salida a la situación en la que está ahora mismo la empresa".

El consejero ha recordado que Hunosa es "una empresa de ámbito estatal" y que la colaboración del Principado se realizará en el ámbito competencial. Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo autonómico tratará de apoyar "en la medida de lo posible" a la compañía minera.