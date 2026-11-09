El Gobierno critica las "tretas" y el "filibusterismo parlamentario" de PP y Foro para no tramitar la Ley de Vivienda

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OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha criticado a PP y Foro Asturias y ha asegurado que el Gobierno está "extraordinariamente preocupado" con el comportamiento de ambos ante la tramitación de la Ley de Vivienda. Peláez les ha acusado de recurrir al "filibusterismo parlamentario" y a "todo tipo de tretas" para intentar bloquear la aprobación de la norma por parte de la mayoría de la Cámara.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha manifestado que la actuación de los grupos de la oposición supone una conducta "extraordinariamente preocupante", al considerar que una minoría parlamentaria está utilizando "cualquier tipo de truco y artimaña" para impedir el avance del texto legislativo.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha reprochado que para las fuerzas de la oposición "la mejor política de vivienda es la que no existe" y ha señalado que, a su juicio, entienden la vivienda como "un bien con el que comerciar" en lugar de como un derecho. Pese a ello, ha defendido que se deben respetar "los juegos democráticos de mayorías" en la Junta General del Principado de Asturias.

Asimismo, Peláez ha lamentado el comportamiento de Foro y PP que ha achacado a la "ansiedad electoral" y por la que ha indicado están dispuestos "a lo que sea". Según ha advertido, están "estirando el reglamento" a extremos que "pueden poner en riesgo el propio funcionamiento democrático" del Parlamento asturiano, por lo que ha realizado un llamamiento en nombre del Consejo de Gobierno para que reflexionen sobre sus actuaciones.

Preguntado sobre la posibilidad de que la ley llegue al pleno del próximo día 13 de noviembre, el portavoz ha reconocido que los grupos de la oposición están poniendo "enormes dificultades" a la propia constitución de la ponencia encargada del texto para evitar que continúe con sus trabajos.

Por último, Peláez ha aclarado que el Gobierno asturiano no ha adoptado ningún acuerdo ni decisión formal respecto a solicitar el amparo de la Mesa de la Cámara o de la Junta General como institución para que intervengan sus órganos internos, limitándose a trasladar la reflexión compartida tras la reunión del Gabinete autonómico.