El Gobierno da nuevos pasos para completar la conformación de la red pública de Escuelinas de 0 a 3

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, y la consejera de Educación, Eva Ledo, han informado en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de que su departamento asumirá en el primer semestre de 2027 la gestión de las cuatro escuelas infantiles que ahora dependen de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y que pasarán a integrarse en la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines. Este es un nuevo paso para completar toda la conformación de la red. Ahora restaría la integración de los municipios de Oviedo y Gijón para darla por completa.

La decisión trasladada este lunes al consejo se ajusta a la aspiración del Gobierno de Asturias de lograr un modelo común de gestión educativa más homogéneo y coherente.

Las cuatro escuelas dependientes de Derechos Sociales están ubicadas en tres concejos: Jardín de Cantos (Avilés), Pumarín y Roces (Gijón) y La Carisa (Oviedo). En total, suman 210 matrículas.

"Nuestro objetivo es realizar esa transición de manera ordenada, con las garantías necesarias y atendiendo a las particularidades de unos centros que llevan muchos años prestando un servicio importante a las familias", ha precisado Ledo.

La incorporación de estos centros a la red contemplará aspectos relacionados con la estructura organizativa, los procesos de admisión, los servicios complementarios, las infraestructuras y la gestión de los recursos humanos. También deberán adecuarse los procedimientos administrativos y económicos al régimen aplicable a los equipamientos docentes públicos, con respeto a los principios de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. Las dos consejerías implicadas trabajan ya de manera conjunta para abordar la transición a lo largo del próximo semestre.

De este modo, el proyecto autonómico de Les Escuelines quedará configurado por un total de 127 centros educativos repartidos por 70 concejos.

Resta aún la integración de todas las escuelas municipales de Oviedo y Gijón, así como la apertura de las dos proyectadas en los colegios públicos gijoneses Rey Pelayo y Santa Olaya. En estos momentos, la red alcanza los 95 centros operativos, con 2.951 menores matriculados. Quedan pendientes de apertura cuatro escuelas en Caravia, Caso, Gijón (Colegio Montevil) y Gozón.