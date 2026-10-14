El Gobierno de Gijón saca adelante en el Pleno las modificaciones presupuestarias, entre otras la del Albergue

La concejala de Hacienda, María Mitre, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este miércoles modificaciones presupuestarias para destinar 1.159.406,07 euros del superávit del año 2024 y 7.118.663,33 de 2025 a la amortización de deuda.

A estos 8,2 millones euros se suman suplementos de crédito por importe de 440.000 euros, a financiar con el remanente líquido de tesorería para gastos generales.

Una parte del dinero iría para cubrir necesidades urgentes, como el incremento de la aportación para gastos corrientes y para gastos de capital a la empresa municipal Divertia, en este caso para cubrir el incremento de los costes producidos por la incorporación de nuevas actividades y eventos.

En este caso, la modificación, aprobada por mayoría, ha sido apoyada por Foro, PP y concejal no adscrito, y el resto en contra --Vox no asistió al Pleno.

También ha salido adelante, en este caso por unanimidad, otra modificación destinada a incrementar el crédito de las obras de rehabilitación en el Hogar del Productor de Ceares y su adecuación, así como el centro de proximidad de Nuevo Roces, mediante la aprobación de suplementos de crédito por importe de 1.218.045,36 euros.

Se ha aprobado en el Pleno, por unanimidad también, una modificación de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, para la Fundación Albergue Covadonga, por importe de 102.710 euros, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de realojar a sus usuarios durante la reforma del edificio. Sobre esto último, se aprueba conceder a la Asociación Gijonesa de Caridad una ampliación de la subvención nominativa por un importe de 102.650 euros para hacer frente a los gastos durante los meses de realojo.

La entidad, además, debe hacer frente a los gastos de inversión que supone el equipamiento de las nuevas viviendas por un importe de 93.400 euros, proponiéndose asimismo la ampliación de la subvención nominativa. De ahí que se eleva la subvención a 205.000 euros para la concesión de la ampliación de subvenciones de la Asociación Gijonesa de la Caridad y un suplemento de crédito por importe de 93.400 euros.

También referente al Patronato Deportivo Municipal (PDM) se ha aprobado, por unanimidad, una modificación presupuestaria por importe de 391.254 euros, así como otra por una cuantía de 5.631,03 euros para la liquidación de las dietas por asistencia de los miembros de la Junta Rectora.

EMPRESAS SOLVENTES

La concejala de Hacienda, María Mitre, ha defendido, respecto al superávit del ejercicio 2024, que ya se han destinado más de 6,1 millones de euros a amortización de deuda y más de 14,2 millones de euros a inversiones. En este Pleno, la propuesta es destinar a amortización 1.159.406,07 euros.

En cuanto a 2025, ha señalado que la alternativa "más prudente y eficiente" es destinar el superávit a la amortización de deuda, teniendo en cuenta, además, el elevado volumen de inversiones actualmente en ejecución, que supera los 73 millones de euros.

Ha aclarado, por otro lado, que, en materia de vivienda, las actuaciones actualmente previstas por el Ayuntamiento no reúnen en este momento los requisitos exigidos para ser consideradas inversiones financieramente sostenibles, dado que su financiación se articula mediante aportaciones o subvenciones que presupuestarían.

Dicho esto, ha remarcado que el Ayuntamiento ya prevé consignar 3,5 millones de euros en el presupuesto de 2027 para impulsar la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible. Por todo ello, se propone destinar íntegramente el consolidado de 2.025, 11.714.282,09 euros, a la amortización de 2,5 millones de euros.

De ese importe corresponde al Ayuntamiento de Gijón una aportación de 7.118.663,33 euros, completándose la cifra mediante las aportaciones realizadas por Emulsa y la EMA, a través del reparto de dividendos, cuyo destino será igualmente la amortización de deuda.

Ha justificado que estas empresas, durante estos años, han reforzado su patrimonio neto y mantienen unos niveles de recursos propios que garantizan plenamente su solvencia y su capacidad de inversión, por lo que no se compromete su viabilidad.

"Al contrario, estamos utilizando de forma responsable parte de los recursos acumulados para contribuir a la sostenibilidad financiera del conjunto del sector municipal, reducir deuda y liberar capacidad económica futura para seguir impulsando inversiones y mejorar los servicios públicos", ha recalcado la edil.

PARTIDAS PARA VIVIENDA

Frente a estos argumentos, la concejala del PSOE, Marina Pineda, ha incidido en que lo que hace el Gobierno al amortizar deuda es "como si una familia decide destinar una parte muy importante de su salario mensual a amortizar anticipadamente la hipoteca de su piso mientras no tiene dinero para dar de comer a sus hijos".

"Me parece bastante triste", ha espetado al Gobierno local sobre que aleguen que van a "desaprovechar" esta oportunidad de articular nuevamente inversiones financieramente sostenibles porque no les da tiempo en seis meses a hacer una autorización de gasto.

Más aún, ha tildado de "vergüenza" que se nieguen a destinar el dinero a vivienda cuando se les dan cuatro años para ejecutar las inversiones, y más cuando en el presupuesto de 2027 se incluyen 3,5 millones de euros para la segunda fase del "fallido" Plan Llave. "Están ustedes empeñados en que su única intervención en el problema de la vivienda va a ser darle dinero a otros", les ha recriminado.

Al tiempo, se ha quejado de que el Ejecutivo municipal traiga al Pleno una vez más a una modificación presupuestaria para incrementar la aportación a Divertia, "para pagar unos gastos que ya se acometieron", ha recalcado.

Por otro lado, se ha aprobado, de manera definitiva y por unanimidad, la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal del Concejo de Gijón, una vez que se han presentado un total de ocho alegaciones, que no han sido admitidas.