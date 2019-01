El Gobierno local de Foro sostiene que la prórroga presupuestaria garantiza que el Ayuntamiento "no se paralice"

Publicado 28/12/2018 14:08:18 CET

OVIEDO/GIJÓN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala responsable de Hacienda de Gijón y edil de Foro, Ana Braña, ha confirmado este viernes que la alcaldesa, Carmen Moriyón, ha firmado el decreto de prórroga presupuestaria que garantiza, asegura, que el Ayuntamiento "no se paralice y la ciudadanía no perciba la falta de un presupuesto".

"Pese a que la prórroga no es el mejor escenario, el equipo de Gobierno de Foro en Gijón ya ha tenido que afrontar varias veces la extensión de las cuentas municipales y que, por ello, ya está trabajando para que el Ayuntamiento no se paralice y la ciudadanía no llegue a percibir la ausencia de un Presupuesto para el ejercicio 2019", ha dicho la concejala.

Asimismo, en nota de prensa apunta que el presupuesto prorrogado, excluyendo los organismos autónomos, es de 199.906.131 euros; 26 millones menos de los consignados en el proyecto de cuentas elaborado por el equipo de Gobierno de FORO en Gijón.

En la prórroga se incluyen todos los capítulos del Presupuesto anterior, aunque algunos de ellos (los capítulos de inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros) se cubrirán, adicionalmente, con cargo a un préstamo contratado por el Ayuntamiento por valor de 17 millones de euros.

"Gracias a la voluntad política y el trabajo de este equipo de Gobierno se ha reducido la incidencia de las prórrogas presupuestarias en la mayoría de los convenios del Ayuntamiento, que no se verán afectados", ha dicho Braña.

Igualmente, ha apuntado que "hay voluntad de toda la Corporación para que las cuestiones que no se incluyen en el decreto de prórroga se puedan agilizar y aprobar cuanto antes". "Ya han sido presentados para una modificación presupuestaria 18 millones de euros, y estamos trabajando en lograr el consenso con el resto de grupos para su aprobación en el Pleno de febrero. En esta modificación se incluyen inversiones reales, los programas de fachadas y barrios degradados, o préstamos de la Zalia o Gijón al Norte (sociedad que gestiona las obras del Plan de Vías de la ciudad)", concluye.