El Gobierno regional impulsa una estrategia para dinamizar el Valledor, en Allande

Gimena Llamedo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado este jueves en la parroquia rural de San Martín del Valledor, en Allande, una estrategia que reúne diez propuestas orientadas a generar empleo, mejorar los servicios, gestionar de forma sostenible el territorio y favorecer la llegada y permanencia de población.

La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, ha trasladado el apoyo del Gobierno para la creación de una cooperativa liderada por mujeres, con una quesería artesanal como proyecto inicial. "El futuro del Valledor debe construirse desde el propio territorio, escuchando a quienes viven aquí y trabajando de la mano", ha destacado Llamedo.

La propuesta parte de la experiencia y del trabajo que ya desarrolla la comunidad local. Además de la quesería, la cooperativa podría asumir otras actividades de transformación y comercialización de productos, así como servicios de proximidad. Entre las posibilidades estudiadas figuran un bar-tienda y un obrador compartido.

La estrategia responde a una demanda de la parroquia rural y es fruto de un proceso de diagnóstico y participación en el que han intervenido la Dirección General de Reto Demográfico, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), el Centro de Innovación Territorial (CIT), el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, la propia parroquia, la vecindad y el tejido asociativo.

El documento incorpora otras nueve líneas de actuación relacionadas con la ordenación de parcelas, la recuperación de terrenos comunales, el pastoreo preventivo frente a los incendios, la gestión de pinares, el turismo, la comercialización de productos, la apicultura, la experimentación con nuevos cultivos y la disponibilidad de vivienda.

Una parte relevante de las propuestas se centra en el monte. La finalidad es combinar la prevención de incendios con la ganadería extensiva, la recuperación de espacios afectados por el fuego y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. La estrategia también plantea poner en valor el paisaje, el patrimonio, las producciones agroalimentarias y los terrenos comunales.

El plan se enmarca en las políticas autonómicas de innovación y reto demográfico. El Principado ha concedido este año 810.000 euros a la red Reader para desarrollar, a través del CIT, distintas inversiones y estrategias de innovación local, entre las que figura la del Valledor.

Las propuestas se desarrollarán de forma progresiva, una vez analizadas su viabilidad técnica y económica, las vías de financiación y la participación de las entidades y personas implicadas. La estrategia se concibe, por tanto, como una hoja de ruta abierta que podrá adaptarse a las necesidades de la zona.

"Queremos que quien quiera quedarse pueda hacerlo, que quien quiera volver encuentre oportunidades y que quienes se planteen venir dispongan de razones para desarrollar aquí su proyecto de vida", ha resumido la vicepresidenta.

En la presentación han participado el presidente de la parroquia rural, Javier Díaz Cuervo; el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y José Antonio González, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

También han asistido la alcaldesa de Allande, María Victoria López; el presidente de la red Reader, Belarmino Fernández; la gerente del CIT, Graciela Blanco, y la presidenta de la Asociación de Mujeres del Valledor (Amuva), Úrsula Villabrille, reconocida como Mujer Rural de Asturias este año.

El Plan Estratégico para el Valledor recoge diez propuestas prioritarias, diseñadas tras el diagnóstico realizado sobre el territorio y del trabajo desarrollado con vecinos, entidades locales y agentes sociales y económicos.

Las iniciativas combinan el desarrollo económico, la gestión sostenible del medio rural, la mejora de los servicios y la atracción de población. El objetivo pasa por reforzar las oportunidades de futuro de la parroquia.