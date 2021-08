González ve "prudente" la limitación del horario de terrazas y descarta problemas de 'botellón' en la ciudad

La regidora atribuye a que hay más gente en la ciudad los atascos de tráfico y no por la peatonalización del Muro

GIJÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha tildado de "prudente" este martes la actuación del Principado de limitar el horario de las terrazas hosteleras, que se compensa, según ella con permitir más cantidad y más espacio para estas.

Es por ello, que ha dicho no compartir la necesidad de ampliar su horario para que no haya 'botellones', como pidió la patronal del sector Otea, "porque aquí no se dan", ha recalcado.

González, en declaración a los medios de comunicación después de participar en un acto en la 64 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha insistido en que no hay un problema de 'botellón' en el municipio, salvo algún caso aislado que pueda haber.

Ha considerado, asimismo, que no es bueno generalizar, "ni criminalizar a la población". En todo caso, ha recalcado que el 'botellón' no está permitido por Ordenanza municipal desde 2013.

Ha apuntado, además, que la gente es "muy cumplidora" en la ciudad, al tiempo que ha pedido no extender al resto de municipios problemas que se dan en otros, cuando aquí no hay problema de 'botellón'.

En cuanto a la reivindicación de la patronal hostelera y hotelera, Otea, para que los municipios presten ayuda al sector, ha incidido en que no se puede decir que el Ayuntamiento no haya sido "generoso" con este.

Como ejemplo, ha puesto el que haya tantas terrazas y tan grandes, algo que ha sido para dar apoyo a un sector tan "golpeado" por la crisis sociosanitaria.

ATASCOS DE TRÁFICO

Preguntada sobre si los atascos de este pasado fin de semana se puedan atribuir al cierre del paseo del Muro o a la peatonalización de la avenida de El Molinón, ha llamado la atención sobre que es algo que hay todos los veranos, sobre todo en agosto y especialmente coincidiendo con la Feria de Muestras y la Semana Grande.

Es por ello, que ha opinado que lo que ha influido es que hay más gente y más coches. "Es la explicación lógica", ha defendido la alcaldesa, quien ha apuntado que, no obstante, habrá que esperar al conteo para comparar con años anteriores.