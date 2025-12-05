Gonzalo Llamedo Pandiella, Iyán Caldevilla y Hugo Menéndez Montes ganan los Premios 'Asturias Joven'

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Venir de Marte', de Gonzalo Llamedo Pandiella; 'Panexíricos pa los qu'escaecieron volver', de Iyán Caldevilla, y 'Rambalín', de Hugo Menéndez Montes, han sido galardonadas con los premios Asturias Joven en sus modalidades de poesía, narrativa y textos teatrales.

Los autores recibirán 3.000 euros, además de la publicación de las obras premiadas, de las cuales cada ganador recibirá 50 ejemplares.

El jurado ha destacado del poemario Venir de Marte, de Gonzalo Llamedo "la escucha y unidad temática que aborda la identidad desde la memoria, el cuerpo y la resistencia". De la narración de Iyán Caldevilla, Panexíricos pa los qu'escaecieron volver, ha resaltado "la prosa de altísima calidad que reivindica el territorio y la identidad, dándole una unidad temática ante la muerte", y sobre la obra de teatro Rambalín, de Hugo Menéndez, ha valorado "el desarrollo progresivo del personaje, marcado desde lo emocional".

En esta edición el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández Olanda, ha presidido el jurado, integrado por el director de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, Pedro Ignacio Ortega; la doctora en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo, María Fernández Abril, y el escritor y director de la Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero.

Fernández Olanda ha destacado la amplia participación en esta edición, en la que se recibieron 19 obras de poesía, 10 de narrativa y 10 textos teatrales, 39 frente a las 11 registradas en total el pasado ejercicio.

Respecto a los ganadores, el director general ha asegurado que "se caracterizan por la coherencia y claridad expresiva, que todos ellos comparten al ser de una generación fuerte, rica en cultura, comprometida con el territorio y con un sentimiento y un raciocinio muy anclado en el sentido de los tiempos, y que tiene ganas de escribir con sus manos y en asturiano el futuro de Asturias".