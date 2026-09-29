Grado crea una mesa de salud comunitaria con una subvención de 15.000 euros

Grado constituye con el impulso de Agenda 2030 una mesa intersectorial de salud comunitaria dotada con 15.000 euros y casi 400 respuestas ciudadanas recogidas - GRADO

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grado ha celebrado este martes la mesa de salud comunitaria Construir salud, fortalecer comunidad, una iniciativa presentada por el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, en un acto en el que ha participado junto con representantes municipales y de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Asturies.

"La salud no se diseña en los despachos, sino en las calles. Digo calles en una doble acepción: la de localizar objetivos de desarrollo sostenible y la de los determinantes sociales, las causas de las causas", ha indicado.

El director general ha justificado la subvención para este municipio: "El Ayuntamiento de Grado y el consejo de Grau son ejemplares en mecanismos de cogobernanza democrática, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas", al tiempo que ha valorado la implicación vecinal y del tejido asociativo "en los mecanismos de cogobernanza democrática".

Sobre el fondo del proyecto, Ponte ha defendido que "la sanidad es solo una parte de la salud pública" y ha desgranado los determinantes sociales que, a su juicio, la afectan: "Salud es acceso a la vivienda. Salud es acceso a la cesta de la compra. Salud es trabajo digno. Salud son derechos laborales. Salud son derechos civiles, derechos LGTBIQA+. Salud es derecho a disfrutar de la naturaleza, a proteger la biodiversidad", ha relatado. Además, ha añadido que la salud implica también "protección, por tanto, de unas políticas climáticas y energéticas" y "promoción de la economía circular".

Con una subvención nominativa de 15.000 euros, el Consejo de Grau pondrá en marcha, según ha explicado Ponte, "una mesa intersectorial de salud, pivotando sobre el objetivo de desarrollo sostenible número tres: salud y bienestar". La mesa funcionará como espacio para conocer, identificar, priorizar, actuar, conectar y evaluar los recursos y necesidades de salud y bienestar del municipio, y contempla la realización de una encuesta anónima y confidencial dirigida a la ciudadanía.