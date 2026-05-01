Una gran manifestación convocada por CCOO y UGT por el 1 de Mayo recorre Gijón reclamando subida de sueldos y vivienda

Momentos previos a la manifestación del 1 de mayo en Gijón - UGT ASTURIAS

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación en la que han participado miles de personas ha sido protagonista este viernes en Gijón, con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajador. La movilización ha sido convocada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y en la misma se han reclamado subida de sueldos y que se garantice el derecho a la vivienda, entre otras cuestiones.

La movilización se ha desarrollado bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. Los integrantes han salido de la Plaza de Toros, han caminado por la Avenida de la Costa y han terminado en el Paseo de Begoña.

"Frente a quienes pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más democracia", han insistido los sindicatos organizadores. Han reclamado salarios dignos, vivienda accesible, reducción de jornada, salud laboral, servicios públicos fuertes y una democracia "que no deje a nadie atrás".

El secretario general de CCOO de Asturias, ha declarado que es el momento de "avanzar en derechos e igualdad para que la ultraderecha retroceda, y eso se hace subiendo los salarios, reduciendo la jornada de tiempo de trabajo, y garantizando la seguridad y salud de los trabajadores". Además, en unas declaraciones emitidas por Radio Asturias recogidas por Europa Press ha emplazado a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) a que no mire hacia otro lado. "En España no hay absentismo, en España lo que hay es un problema de salud laboral", ha insistido.

Mientras, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha dicho que todo el mundo sabe que los derechos que se han conseguido en este país los han conseguido los trabajadores, los sindicatos y han sido fruto de la negociación colectiva. "Detrás de cada hito que se ha conseguido, de cada derecho que se ha arrancado, ha habido un sindicato", ha declarado.

En la manifestación también han estado representantes del Gobierno regional asturiano. "Nos parece muy importante que acompañemos los partidos de la izquierda desde el gobierno a los sindicatos de clase y a los trabajadores en un momento donde es necesario más que nunca defender lo logrado durante muchas décadas de democracia pero que parece que está en riesgo", ha comentado el consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, el socialista Alejandro Calvo.

Los sindicatos convocantes han reclamado la importancia de defender la calidad de las democracias en un momento que han calificado de "decisivo" en el que "están en juego" las condiciones de vida de la clase trabajadora. En un manifiesto conjunto, las organizaciones sindicales han subrayado que, ante quienes pretenden "levantar trincheras", el movimiento sindical responde con "más derechos, más cohesión social y más democracia".

Las organizaciones han alertado sobre un contexto internacional marcado por la inestabilidad y la guerra, señalando directamente que las administraciones autárquicas "están erosionando el equilibrio del orden internacional". En este sentido, han reclamado un respeto estricto al derecho internacional para garantizar la paz, advirtiendo de que "no puede existir una doble vara de medir en la defensa de los derechos humanos" y que deben depurarse responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. Respecto a la situación política en España, los sindicatos han denunciado el avance de posiciones reaccionarias y han advertido de que la proliferación de partidos de ultraderecha genera un clima de "crispación y polarización política".

Según han manifestado, estos discursos promueven una "deriva peligrosa" que debe frenarse colectivamente, ya que consideran que "sin diversidad no hay democracia" y que, en consecuencia, "sin democracia no hay derechos laborales".

En el ámbito de las políticas sociales, han trasladado al Gobierno una propuesta de Pacto de Estado por la Emergencia Climática y han calificado la situación de la vivienda como una "emergencia social" que no puede tratarse como un bien de especulación. Han insistido en la necesidad de una intervención pública que garantice el acceso a un hogar digno, especialmente para los jóvenes, bajo la premisa de que "sin vivienda, no hay proyecto de vida".

Finalmente, las centrales sindicales han abogado por consolidar las reformas progresistas mediante una plataforma unitaria que incluya la reforma del despido y el refuerzo de la negociación colectiva para "repartir la riqueza y mejorar salarios". Han defendido que la digitalización y la inteligencia artificial deben estar al servicio de los trabajadores para que la mejora de la productividad se traduzca en "más derechos, no en mayor precariedad o control empresarial".