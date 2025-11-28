Los grupos agradecen la transparencia del Principado sobre el accidente mortal en la mina de Vega de Rengos

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empresa del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, se ha reunido este viernes con representantes de todos los grupos parlamentarios con representación en el parlamento asturiano para informarles del estado de la investigación sobre el accidente ocurrido hace una semana en la mina de Vega de Rengos, explotada por TYC Narcea, en el que fallecieron dos mineros. Al término del encuentro, los portavoces han coincidido en agradecer la transparencia del Principado en esta ocasión, contraponiéndola a la "opacidad" que rodeó al accidente mortal de Cerredo (Degaña) en marzo.

Así, en unas declaraciones a los medios, el diputado del PP Rafael Alonso ha señalado que, tras la información proporcionada por el consejero, "lo prudente es esperar a los resultados del informe que elaborará Minas". Ha explicado el diputado 'popular' que el consejero se comprometió a remitir el informe cuando esté finalizado, independientemente de que los grupos parlamentarios soliciten información adicional. Alonso ha remarcado que "todas las circunstancias de este accidente son radicalmente distintas a lo ocurrido en Cerredo".

Desde Vox, la portavoz Carolina López ha contrapuesto la transparencia de Sánchez con la postura de la exconsejera Belarmina Díaz cuando ocurrió el accidente de Degaña. "Cualquier gobierno serio tiene que ser transparente", ha subrayado.

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido que se intensifiquen las investigaciones sobre el accidente ocurrido en TyC Narcea, así como un refuerzo de las inspecciones en todas las explotaciones mineras para evitar nuevas tragedias.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha pedido "prudencia" hasta que la Comisión de Seguridad Minera y los órganos competentes concluyan sus investigaciones y ha remarcado la transparencia del Gobierno en esta ocasión.

En representación de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, acudió Laura Tuero, miembro de su equipo en el parlamento, quien ha pedido "rigor" en todos los datos que se vayan proporcionando para poder tomar las medidas que sean neceasrias. "Lo fundamental es que accidentes en la minería no vuelvan a suceder", ha dicho.

En el encuentro, el consejero ha informado de los primeros datos de que dispone la consejería, que fueron obtenidos por los inspectores del Servicio de Minas el mismo día del accidente, 21 de noviembre, y el pasado martes, durante la visita realizada a la explotación de Cangas del Narcea.

Sánchez ha asegurado que el objetivo prioritario de la investigación es conocer las causas del hundimiento del techo de la galería, por lo que de nuevo ha reclamado "cautela" a la espera del conocer los resultados del expediente que tramita actualmente la consejería.

APOYO A LA BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO

Por otro lado, tanto Pumares como Carolina López han mostrado su apoyo a la Brigada de Salvamento Minero y han pedido una solución ante la renuncia que han formalizado todos sus integrantes y que se hará efectiva el 7 de diciembre si no se llega a un acuerdo con Hunosa para el pago de 9.000 horas extra adeudadas.

Pumares ha indicado que asistirá a la concentración convocada hoy a las 18.00 horas frente al Pozo Fondón, y ha destacado la*importancia esencial de la Brigada, demostrada en accidentes recientes como el de Vega de Rengos y el de Cerredo. Pumares ha criticado la "pasividad" del presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y ha defendido que la Brigada "es un órgano que debe seguir realizando su labor".

Por su parte, la portavoz de Vox ha destacado también la "gran labor" de la Brigada y ha criticado que Hunosa haya deciddio "unilateralmente" cambiar los acuerdos que tenía con los trabajadores. "Hunosa es una empresa pública que depende de la SEPI, que depende del Ministerio, pero desde el gobierno de Adrián Barbón, desde el gobierno regional, se pueden pedir, exigir auditorías y exigir soluciones para esta brigada", ha dicho.