Los grupos de la oposición preguntan este miércoles a Barbón por su gestión, por delincuencia y por dependencia

Archivo - Adrián Barbón, en una imagen de archivo - JOSE VALLINA/JGPA - Archivo

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón se someterá este miércoles, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, a una nueva sesión de control, en la que los portavoces de la oposición le preguntarán sobre diversos asuntos.

En concreto, Barbón deberá dar cuenta acerca de su gestión al frente del Ejecutivo, de los índices de delincuencia en la región y de los problemas en la administración de la dependencia, según consta en el orden del día consultado por Europa Press.

"¿Comprende ya que su mala gestión perjudica el futuro de Asturias?", es la literalidad de la pregunta que planteara el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al dirigente socialista.

Mientras, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, preguntará al socialista por las medidas para frenar la "escalada de delincuencia" en Asturias. Por último, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, pedirá explicaciones a Barbón por el "colapso" en el sistema de dependencia del Principado y le reclamará medidas.