Los grupos parlamentarios debatirán en el pleno de esta semana sobre la instalación de parques de baterías

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los distintos grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) tendrán la oportunidad esta semana de debatir y dejar clara su posición acerca de los proyectos de parques de almacenamiento de energía por baterías que están ocasionando protestas vecinales en distintos puntos del Principado.

Será en la jornada del miércoles del pleno de la JGPA, la de orientación política, en la que se discutirá una proposición no de ley del PP que pide la suspensión de procedimientos de autorización administrativa previa para estos proyectos.

En concreto la iniciativa solicita suspender los proyectos cuya ubicación se establezca en suelo no urbanizable de núcleo rural, en no urbanizable de uso ganadero, en no urbanizable de interés foerestal o en suelo de equipamientos e industria, ocioso o degradado, colindante a parcelas ya edificadas o con condición urbanística de edificables.

Pide además incluir dentro del ámbito de aplicación de las futuras directrices desarrolladas por la Consejería de Ordenación de Territorio y como zonas de exclusión las colindantes a los suelos industriales, a los suelos degradados y a los suelos ociosos en los que se autoricen almacenes de energía en baterías, además de suspender temporalmente la autorización previa a todo proyecto que se solicite ante el Consejo de Gobierno amparado por la ley reguladora de Proyectos de Interés Estratégico Regional.

El diputado del PP Luis Venta ha participado este domingo en la manifestación convocada en Oviedo por Stop Baterías. "Vamos a ver quién está y quién no está con los vecinos y con las empresas que quieren instalar baterías de manera caótica", ha dicho en declaraciones a los periodistas, en referencia al pleno.

También ha estado presente en la movilización el diputado regional de Vox Gonzalo Centeno, quien también se ha posicionado así a favor de Stop Baterías. Según Centeno, sus reivindicaciones pasan por algo "tan justo y sencillo" como que los parques se instalen en suelo calificado como industrial y no en suelos urbanizables.