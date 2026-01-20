Los grupos políticos asturianos escenifican su rechazo a la propuesta de reforma de financiación promovida por Montero

Reunión de la Mesa de Financiación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos asturianos han dejado clara su oposición a la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a los representantes de los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Convocatoria por Asturias-IU, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) y la representante del equipo de Covadonga Tomé (Somos Asturies) Laura Tuero, han participado en Oviedo en la reunión de la Mesa de Financiación que ha tenido lugar en la sede de Presidencia. Por parte del Gobierno han asistido la representante de Asturias en el último CPFF, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y la directora general de Presupuestos, María del Mar García Salgado. A pesar de que cuentan con representación parlamentaria, Vox no participa en la Mesa de Financiación.

Tras la reunión, de algo más de una hora de duración y en la que Gimena Llamedo habría expuesto la propuesta del Ejecutivo central y en la que los representantes del Ejecutivo habrían detallado las consecuencias de la reforma para Asturias, los distintos representantes han coincidido en rechazar el modelo, si bien han manifestado distintas estrategias para poner en marcha desde Asturias a partir de ahora.

Antes de la reunión, Guillermo Peláez ofreció una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para fijar la posición del Ejecutivo asturiano, manifestando su negativa a la reforma de financiación tal y como está planteada y exigiendo una negociación para incorporar los intereses de Asturias. También pidió a los grupos que hagan aportaciones para mejorar los planteamientos del Principado. Tras la reunión, los representantes del Ejecutivo asturiano evitaron realizar declaraciones, alegando que ya se habían pronunciado.

En Asturias el gobierno está sustentado por PSOE y Convocatoria por Asturias. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha confirmado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo central y señalando que Asturias tiene que defender ahora sus intereses en las mesas de negociación que se abrirán. El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, ha señalado que la propuesta del nuevo modelo tiene elementos positivos y otros que hay que negociar. Laura Tuero, del equipo de Covadonga Tomé, reclamó al Gobierno más firmeza.

El diputado del PP Luis Venta ha sido el más crítico y se ha mostrado partidario de olvidar una propuesta que ha salido de un acuerdo bilateral entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. El secretario general de Foro Asturias, por su parte, ha salido de la reunión coincidiendo en el rechazo ante un proceso que se inició "de la peor manera" y ha dicho que no puede ser optimista respecto al resultado.