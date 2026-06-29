La Guardia Civil aumenta su plantilla estival en Asturias con el desembarco de casi sesenta agentes en prácticas

Recibimiento a los 59 guardias civiles en prácticas que desarrollarán su formación en Asturias. - GUARDIA CIVIL DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Asturias ha dado la bienvenida oficial este lunes a 59 guardias alumnos en prácticas que se integrarán de forma inmediata en las labores de seguridad ciudadana este verano. El instituto armado ha reforzado su apuesta por la región al incrementar en once el número de efectivos destinados respecto al año anterior (46 hombres y 13 mujeres). Los agentes, pertenecientes a las últimas promociones de las academias de Baeza y Valdemoro, inician un periodo de aprendizaje sobre el terreno de 40 semanas de duración.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, se incrementa en once el número de efectivos que desarrollarán sus prácticas en Asturias respecto al año anterior. Del total, 46 son hombres y 13 mujeres.

La mayoría de los guardias civiles en prácticas que inician hoy sus trabajos en Asturias, el 38,9% (26) tienen edades comprendidas entre 20 y 25 años; el 35,59% (23) entre 26 y 30 años; el 8,47% (5) entre 31 y 35 años; y el 13,55% (5) más de 35 años.

En cuanto a su origen, 40 de ellos son asturianos, el resto son seis leoneses y uno de de Cantabria, Zaragoza, Vizcaya, Madrid, Toledo, Segovia, Alicante, Valencia, Cádiz, Huelva, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria. Por último 1 llega desde Armenia.

Respecto a la formación previa con la que han ingresado en el Cuerpo, hay un alumno con Máster Universitario, once con Grado, dos con EBAU, 24 con Bachillerato, 18 con Grado Superior en Formación Profesional, uno con Grado Medio en Formación Profesional y dos con la ESO.

Con motivo de la época estival, el objetivo es priorizar la presencia de estos guardias civiles alumnos en unidades territoriales de seguridad ciudadana en función de las necesidades operativas, donde desarrollarán su periodo de prácticas de 40 semanas para completar su formación y adquirir la condición de guardias civiles profesionales.

En total, se incorporan en España 3.123 guardias alumnos, lo que supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733. Además, 874 de los estudiantes complementarán sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Servicio Marítimo. Todo el alumnado procede de las promociones 131ª de la Academia de Guardias de Baeza y 172ª del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.