La Guardia Civil busca a una mujer y su nieta en el entorno de la Cruz de Priena (Cangas de Onís)

Cruz de Priena, ruta de senderismo en Cangas de Onís. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca desde la tarde de este sábado a una mujer y su nieta en el entorno de la Cruz de Priena, en Cangas de Onís, un enclave cercano al Santuario de Covadonga y por el que discurre una ruta de senderismo.

Según ha informado la Guardia Civil, el 112 de Asturias alertó a la Central Operativa de Servicio de la Guardia Civil de Asturias del suceso a las 19.45 horas de este sábado.

En la llamada, se solicitó al instituto armado que activara los medios de Guardia Civil para el rescate de una mujer de 67 años de edad y su nieta de 8 años que se perdieron cuando bajaban de la Cruz de Priena. La Guardia Civil activó al retén del GREIM con base en Cangas de Onís.