La Guardia Civil convoca los Premios Periodísticos 2026, dotados con 12.000 euros

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha convocado una nueva edición de sus Premios Periodísticos, correspondientes a 2026, con una dotación global de 12.000 euros para reconocer la labor de los medios de comunicación en la difusión del trabajo que desarrolla el cuerpo.

Según ha informado este cuerpo, los galardones se dividen en tres categorías --Prensa, Audiovisual y Radio--, dotadas cada una con un premio de 4.000 euros.

Podrán concurrir los autores de trabajos de televisión, radio --incluidos pódcast--, fotografía y artículos publicados en prensa escrita o digital en medios de comunicación españoles entre el 16 de julio de 2025 y el 15 de agosto de 2026. Quedan excluidos los trabajos editados por los ministerios del Interior y de Defensa o por la propia Guardia Civil.

Los trabajos deberán presentarse antes del 31 de agosto de 2026. De forma excepcional, el jurado podrá valorar trabajos que no hayan sido presentados si considera que reúnen méritos suficientes y cuenta con el consentimiento de sus autores.

La resolución será comunicada personalmente a los premiados y la entrega de los galardones tendrá lugar en un acto público organizado por la Dirección General de la Guardia Civil en una fecha que se anunciará próximamente.