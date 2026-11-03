La Guardia Civil detiene a 12 personas y recupera más de 600 kilos de cobre en seis robos en Tineo y Galicia

Cable de cobre robado. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas e investigado a otra como presuntas autoras de seis robos con fuerza de cobre cometidos en una explotación minera y una subestación eléctrica de Tineo y en una central térmica de La Coruña, en Galicia. Las actuaciones han permitido recuperar más de 600 kilos de este material e identificar a otras dos personas pendientes de detención, al encontrarse en paradero desconocido.

Las investigaciones comenzaron a mediados de septiembre tras la denuncia de la sustracción de herramientas y cable de cobre especial para trabajos en atmósferas explosivas en una explotación minera de Tineo. Los denunciantes cifraron el perjuicio en 100.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En la inspección del recinto, los agentes comprobaron que los autores habían forzado la puerta principal y localizaron huellas de pisadas que posteriormente pudieron vincular con el calzado de tres de los detenidos. Un día después se produjo otra sustracción, en la que se llevaron 150 metros de tubo de cobre de los vestuarios.

El 29 de septiembre se recibió una nueva denuncia por el robo de bobinas de cobre y herramientas de los talleres. En esta ocasión, los autores accedieron por la parte opuesta a la entrada de la explotación, donde se había reforzado la vigilancia, y rompieron el candado de acceso.

El dispositivo policial permitió interceptar el 4 de octubre un vehículo con tres personas cuando salía de la explotación con cable de cobre de las instalaciones. Los agentes también localizaron material escondido entre la maleza de una cuneta para su posterior recogida. La empresa valoró en 3.000 euros los efectos que pretendían llevarse.

Las pesquisas continuaron tras una nueva sustracción de bobinas de cobre, valoradas en 10.000 euros, registrada al día siguiente, y permitieron identificar a otros presuntos participantes y los vehículos utilizados en sus desplazamientos.

MATRÍCULAS FALSAS Y UN SEGURO CON IMÁGENES RETOCADAS CON IA

Entre los vehículos vinculados a los hechos figuraba un Nissan Patrol que fue localizado abandonado con material sustraído y quedó precintado en el lugar. Los agentes comprobaron que sus matrículas correspondían a un Renault Clio dado de baja hacía diez años.

Días después, una patrulla constató que el todoterreno había sido retirado. Según la investigación, los sospechosos habían contratado un seguro con datos falsos e imágenes retocadas mediante inteligencia artificial y solicitaron asistencia por una supuesta avería. La compañía trasladó el vehículo hasta el lugar de residencia de uno de los detenidos.

La Guardia Civil también vinculó a los investigados con la venta del material sustraído en establecimientos de reciclaje de residuos metálicos, tanto en la zona de los robos como en sus localidades de residencia. Para estos desplazamientos utilizaban, entre otros vehículos, un camión rotulado.

Las actuaciones relacionadas con la explotación minera se saldaron con nueve detenidos, un investigado y otras dos personas identificadas y pendientes de detención. Tienen entre 20 y 48 años y son vecinos de Tineo, Grado, Avilés, Corvera y Oviedo. A tres de ellos se les atribuye, además, un delito de falsedad documental por la colocación de las matrículas falsas.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron también que cuatro de estas personas figuraban como presuntas autoras de un robo de cable de cobre cometido el pasado agosto en una central térmica de la provincia de La Coruña.

TRES DETENIDOS TRAS UN ROBO EN UNA SUBESTACIÓN

Por otra parte, en uno de los controles establecidos para prevenir estas sustracciones, la Guardia Civil interceptó el 16 de octubre, a las 02.15 horas, un Volkswagen Touran con tres ocupantes que procedía de una subestación eléctrica del Narcea.

En la parte trasera y en el maletero transportaban rollos de cobre y una herramienta de corte tipo cizalla. Los tres ocupantes, de entre 18 y 25 años y procedentes de Avilés y Oviedo, fueron detenidos.

La Guardia Civil ha señalado que el elevado precio del cobre favorece este tipo de delitos y ha advertido de que al valor del material sustraído se suman los daños ocasionados para extraerlo.