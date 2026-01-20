La Guardia Civil detiene en Llanera a un hombre con más de 70 dosis de LSD y cocaína

Droga incautada. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años y vecino de Llanera como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido con más de 70 dosis de LSD, además de cocaína y cocaína rosa.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 18 de enero, sobre la 01.26 horas, cuando efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) interceptaron un vehículo que circulaba por la carretera de San Cucao, ocupado por tres hombres vecinos de Llanera y Gijón.

Durante la identificación de los ocupantes y la comprobación de sus pertenencias, los agentes localizaron en el interior de una riñonera que portaba uno de ellos un total de 29 bolsas con distintas sustancias estupefacientes, preparadas para su distribución. En concreto, se incautaron 5 gramos de cocaína, 4 gramos de cocaína rosa o 'tusi' y 71 dosis de LSD.

Ante el hallazgo, la Guardia Civil procedió a la detención del portador de la riñonera, que fue trasladado a las dependencias de Posada de Llanera para la instrucción de las diligencias, que ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Oviedo.

La droga intervenida será remitida al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción.