1078947.1.260.149.20260417141249 La Guardia Civil detiene a un vecino de Siero buscado por la justicia por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden de busca y captura por tráfico de drogas en Siero. El ahora detenido está condenado a año y medio de cárcel por un delito de "tráfico de drogas de grave daño a la salud pública".

Los agentes llevaban desde marzo buscando al hombre, que adoptó desde su imputación una "actitud esquiva", llegando a instalar una cámara en la fachada de su vivienda situada en la zona rural de Siero para poder vigilar el entorno, de manera que evitaba ser sorprendido por la Guardia Civil.

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, el detenido redujo al máximo las salidas de su vivienda. Una vez que se constató que el hombre se encontraba en su vivienda, y "dada la imposibilidad de llevar a cabo la orden judicial", los agentes entraron este viernes "con la correspondiente autorización judicial" para detenerlo.

Tras instruir las correspondientes diligencias, el detenido fue trasladado al Centro Penitenciario de Asturias.