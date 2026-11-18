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OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil notificó, con fecha 30 de octubre, a la Consejería de Educación de la publicación no autorizada en un foro de internet de un fichero con datos personales de alumnado y familias del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Montevil, en Gijón, según fuentes oficiales del Gobierno asturiano consultadas por Europa Press.

Ese mismo día la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, presentó una denuncia ante la propia Guardia Civil. Al día siguiente, desde la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías Educativas se contactó con la Delegada de Protección de Datos para que, a su vez, notificase ese incidente de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos. También se informó del incidente al Centro Criptográfico Nacional.

Asimismo, desde el momento en que se tuvo conocimiento del incidente, la Consejería ha iniciado actuaciones para investigar su origen y determinar el alcance de la filtración, según las citadas fuentes.

Fue cuando descubrió que los datos correspondían con el Instituto Montevil, de Gijón, por lo que informó a la dirección del centro para que lo trasladara a las personas afectadas.

El centro educativo, dentro de los plazos legales establecidos, está procediendo a enviar a todos los afectados un comunicado con una descripción del incidente, las medidas adoptadas, las posibles consecuencias de esa brecha y unas recomendaciones.