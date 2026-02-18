La Guardia Civil investiga a cuatro personas como supuestos autores del corte de la A-8 en Castropol el 29 de enero

Corte de la A8 en Castropol. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil investigan a cuatro personas como supuestos autores de un delito de desórdenes públicos y contra la seguridad vial. Los hechos sucedieron el pasado día 29 de enero. Ese día en torno a las 13:20 horas, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibió una llamada telefónica en la que se informaba de un corte de la carretera A-8, concretamente en el punto kilométrico 455,800 sentido Oviedo, en el término municipal de Valdés.

La llamada era derivada del Centro de emergencias 112 Asturias, proveniente de un usuario de dicha vía, que se encontraba retenido por un corte de carretera consistente en la quema de una barricada compuesta por neumáticos y paja.

Inmediatamente se desplazaron hasta la zona varios agentes de la Guardia Civil, quienes, tras recabar información de las personas afectadas por el corte, procedieron a regular la circulación en dicho punto, y establecieron un dispositivo de búsqueda de los autores del hecho, un grupo de jóvenes vestidos de negro, con chalecos reflectantes y con sus rostros ocultos por capuchas.

Poco tiempo después, se localizó un turismo en las cercanías de la zona afectada el cual fue sometido a vigilancia discreta, observando como al mismo llegaba otro turismo del que se apearon sus tres ocupantes. La vestimenta de dichas personas era concordante con la descrita por los testigos de los hechos.

Tras su identificación, los agentes llevaron a cabo un registro minucioso de ambos vehículos, resultando que el primero de ellos era propiedad de una de las personas ocupantes del segundo. En el interior de los mismos fueron localizados vestigios de material supuestamente utilizado en la quema de la barricada (un casco, un pasamontaña, un gorro de lana y una bufanda tubular todo ello de color negro, una caja de petardos y un chaleco reflectante).

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por la Guardia Civil, permitieron realizar una completa reconstrucción de los hechos ocurridos en la mañana del día 29, pudiendo localizar e identificar el vehículo utilizado para transportar el material del que estaba compuesta la barricada (neumáticos y paja) es decir, un tractor propiedad de otro vecino de la zona.

Con toda la información recabada, el pasado día 12 de febrero, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigadas, las cuatro personas como supuestos autores de un delito de desórdenes públicos y contra la seguridad vial, remitiendo las diligencias policiales instruidas al Tribunal de Instancia Gestión Civil y de Instrucción de Luarca.