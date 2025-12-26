La Guardia Civil investiga la muerte de una anciana en Infiesto y detiene a su hijo

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de edad avanzada en Infiesto, cuyo cadáver fue hallado en la tarde de ayer, Día de Navidad, y ha detenido a su hijo como presunto autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y atentado a agentes de la autoridad, en referencia a los sanitarios que acudieron al domicilio.

El informe de la autopsia, realizado en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ha determinado que la fallecida murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.