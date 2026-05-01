La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 83 años en Celorio (Llanes)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un hombre en su domicilio de la localidad de Celorio, en el municipio asturiano de Llanes.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, tuvieron conocimiento a las 10.40 horas de este viernes, a través de un amigo del fallecido, de la localización del cuerpo del hombre.

El hallazgo se produjo en un anexo a la vivienda. Se ha activado la comisión judicial, para proceder al levantamiento del cadáver una vez que se realice la correspondiente inspección ocular.

Se han desplazado efectivos de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Llanes, así como de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias, quienes se harán cargo de la investigación con el objeto de determinar la causa de la muerte, así como si existe la participación de terceras personas en el hecho.