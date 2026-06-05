Guardia Civil y Policía Nacional desarticulan una red de cocaína entre Madrid y Asturias con siete detenidos

Droga y efectos intervenidos. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Asturias en el marco de la operación denominada "Guillao-Marcoris" han desarticulado una organización criminal que introducía cocaína en Asturias procedente de Madrid. En el desarrollo de la operación se han llevado a cabo registros en una nave y vivienda anexa en la Cuenca del Caudal y en una segunda vivienda en el municipio de Oviedo.

Así mismo han sido detenidas siete personas de nacionalidades española, dominicana y venezolana como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública en las modalidades de tráfico, elaboración y cultivo de drogas. Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Los detenidos son dos varones de 39 y 35 años de nacionalidad española; tres hombres de 50, 35 y 48 años de nacionalidad dominicana; un hombre de 24 años de nacionalidad venezolana y una mujer de 22 años también de nacionalidad venezolana. Tanto los detenidos como las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza 3 de Mieres, quien decretó su ingreso en prisión.

Según informa la Guardia Civil, además, se han intervenido cinco vehículos algunos de los cuales contaba con doble fondo; 6,5 kilos de cocaína, 191,6 gramos de hachís, 3.183,6 gramos de marihuana seca, 762 plantas de marihuana de diversos tamaños, 268,9 gramos de sustancia anfetamínica, y diversas cantidades de sustancia para adulterar la cocaína como es la lidocaína (5.450 gramos) acetona (5 litros), ácido clorhídrico (200 cl), acetato etílico (40 cl), 59.606 euros y diversos teléfonos móviles de alta gama. Además de

herramienta y útiles utilizados para la adulteración de la cocaína.

VEHÍCULOS CON DOBLE FONDO

Esta organización criminal, introducía la droga en Asturias empleando medidas de seguridad que permitían alcanzar su objetivo como era el empleo de vehículos que tenían dobles fondos o "caletas", así como el uso de otros vehículos que utilizaban como lanzaderas para alertar de la presencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La sustancia una vez que llegaba a Asturias, se introducía en una nave de donde era extraída la cocaína y se procedía a su adulteración con el fin de aumentar su cantidad.

Dicha nave, además de hacer de laboratorio y de "guardería", servía de base para una plantación "indoor" de cannabis sativa. El montaje de la misma, que contaba con diversas compartimentaciones de forma que había zonas destinadas a crecimiento, otras a la preparación y procesado, contaban con iluminación LED, ventiladores, filtros y aire acondicionado, sistemas de riego, sustancias fertilizantes y diverso tipo de herramienta para su cultivo.

Su configuración permitía establecer un sistema rotatorio de cosechas que daba lugar a una constante producción de grandes cantidades de marihuana destinada al tráfico ilícito.

Tras el operativo que desembocó en la detención de varios miembros de la organización criminal "La Santa", se continuó con el seguimiento de una persona vinculada a esta organización, ya en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el cual les llevó a iniciar esta investigación y dar comienzo a la Operación "Guillao-Marcoris". La investigación permitió la identificación de sus integrantes, funciones que cada uno desempeñaba en la organización, medios que empleaba y "modus operandi".

Dado el número de viajes que recibían, así como los movimientos que llevaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no les cabe duda que era uno de los grupos más activos en Asturias.

CRONOLOGÍA

El pasado día 30 de mayo, se detectó que uno de los vehículos que estaba siendo investigado circulaba por la autopista AP-6 sentido León, así como que otro de los vehículos se encontraba en un área de servicio unos kilómetros más adelante. Este segundo realizaba las funciones de lanzadera respecto del primero, alertando así de la posible presencia policial en la vía.

Una vez que ambos vehículos llegaban a Asturias y en concreto a la Cuenca del Caudal, el primer vehículo estacionaba en un aparcamiento público mientras que el segundo se dirigía a un polígono industrial y se introducía en una nave.

Trascurrido un tiempo estos vehículos salían de la nave y se dirigían de nuevo a carretera A-66. Tras proceder a la interceptación de los vehículos y ser sometidos a un registro superficial con un can especializado en la detección de drogas, arrojó resultado positivo por lo que ambos vehículos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Oviedo para una inspección meticulosa.

En dichos registros fueron localizados dos dobles fondos cuya apertura era posible gracias a la acción de un mecanismo. Tras acceder a ellos se localizaron cuatro paquetes de un kilogramo cada uno de cocaína, así como un envoltorio de plástico envasado al vacío que contenía 49.000 euros.

Paralelamente la vigilancia sobre la nave permitió observar la llegada de otro turismo, cuyos dos ocupantes accedieron a su interior, para poco tiempo después volver a salir acompañados de un tercero portando una mochila para abandonar el lugar en dos vehículos en dirección a Oviedo.

La configuración de la marcha de ambos vehículos hacía pensar que lo mismo que los anteriores uno de los vehículos daba seguridad como lanzadera al otro, por lo que se decidió interceptar al segundo en la ronda sur de Oviedo. En el registro del vehículo se intervino la mochila que portaba uno de los usuarios al salir de la nave y en su interior 2,5 kg. de cocaína. En el momento de las detenciones se incautaron 10.606 euros que portaban los detenidos entre sus efectos personales.

La investigación ha sido llevada a cabo por la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Asturias y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias.