Guardia Civil y SEPA buscan a una mujer desaparecida en Villacibrán (Cangas del Narcea)

Pueblo de Villacibrán, en Cangas del Narcea, donde se busca a una mujer desaparecida. - EPDATA

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil buscan, desde la tarde de este sábado, a una mujer desaparecida en la localidad de Villacibrán, en Cangas del Narcea.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.35 horas, según ha informado el SEPA en nota de prensa. En la llamada realizada por la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil solicitaban colaboración para buscar a una mujer desaparecida en la citada localidad. Familiares y vecinos llevaban intentando dar con ella desde el mediodía y a ellos los habían alertado en torno a las seis de la tarde.

La Sala 112 del SEPA activó a efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Cangas del Narcea y La Morgal, Grupo de Rescate, Unidad Canina y jefe de zona. Por su parte la Guardia Civil mantenía dos patrullas en la zona. En la búsqueda también participaban unos 20 vecinos.

Los rastreos se prolongaron hasta las 4.00 horas, revisando desde el lugar donde se localizó su vehículo, cerca de la localidad de Villacibrán, unos 3 kilómetros hacían abajo, hacia la localidad de Naviego y unos 5 kilómetros, desde ese punto hacia arriba, incluyendo el río. Se realizaron siete vuelos con los drones y la Unidad Canina recorrió unos 15 kilómetros con los perros.

A primera hora de este domingo se ha reanudado el dispositivo. Está previsto instalar en las inmediaciones de la localidad el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se trasladará desde Coaña. En el rastreo por parte del SEPA se han movilizado efectivos de los parques de Cangas del Narcea, Grado y La Morgal, Unidad Canina, Técnico de Protección Civil del 112 Asturias, personal de logística y un jefe de zona al frente del dispositivo.