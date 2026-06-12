La Guardia Civil sorprende a un mariscador furtivo con más de 18 kilogramos de percebes

Medio de transporte que habría usado el detenido - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han procedido a la toma de manifestación en calidad de investigado de una persona como supuesto autor de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente (marisqueo ilegal). Se procedió este miércoles a la toma de manifestación en calidad de investigado del joven, un vecino de Ajo (Cantabria) de 33 años como supuesto autor de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente.

Los hechos se produjeron a las 10.00 horas del pasado 31 de mayo, cuando una Patrulla de del Servicio de Protección a la Naturaleza de Panes se encontraban prestando servicio en prevención del furtivismo en materia de pesca marítima en la costa oriental de Asturias, detectaron la presencia de tres jóvenes que accedían en una tabla de padel surf, provistos de remos al islote conocido como Castro de Ballota, ubicado en el término municipal de Llanes.

Desde el punto en el que se encontraban los agentes, pudieron observar como uno de ellos comenzó a extraer percebes, existiendo actualmente veda total para la extracción de este marisco.

A las 12.15 horas, cuando estas personas salía a tierra por la playa de Ballota, se procedió a su interceptación e identificación, tratándose de tres jóvenes vecinos de Cantabria. Uno de ellos portaba consigo una bolsa con 18,480 kilos de percebes, manifestando que había sido el que los había recogido. Además, se verificó que carecía de licencia profesional de mariscador.

Ante la situación, se procedió a la incautación del marisco, que fue depositado en una residencia de ancianos de Llanes, citando a esta persona para la toma de manifestación en calidad de investigado por un delito de marisqueo ilegal, teniendo en cuenta además de ser época de veda para su recogida, la cantidad incautada supera tres veces el cupo legal de recogida por pescador y día que es de 6 kilogramos.