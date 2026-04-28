'Guitarra 21', de Pablo Serrano ya luce en la Antigua Escuela de como "simbolo" del momento de transición del edificio

La Universidad de Oviedo instala en su edificio de la calle Independencia la escultura 'Guitarra nº 21', obra del escultor aragonés Pablo Serrano. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escultura 'Guitarra nº 21', de Pablo Serrano, luce desde este mediodía el edificio de la Universidad de Oviedo de la calle Independencia en la antigua Escuela de Minas, "simbolizando así el momento de transición de este edificio que ya está en marcha" y que el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, espera esté culminado en torno al 2029.

"Creo que la colocación de esta escultura es una forma de simbolizar un cambio, el cierre de un periodo y la apertura de uno nuevo sin olvidar el anterior del que nos sentimos muy orgullosos. Ahora se inicia una etapa nueva y yo creo que esta escultura marca ese antes y ese después y un símbolo que creo que aunque sea de forma inconsciente era importante", dijo Villaverde.

En declaraciones a los medios el rector ha manifestado que además sirviese para "poner fin a un desencuentro personal con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Un desencuentro que ha indicado "tiene el alcalde con él". "Yo nunca lo he tenido con él. Es un desencuentro personal que no institucional porque nuestra relación institucional con el Ayuntamiento sigue siendo magnífica. A mí siempre tendrá, como he dicho muchas veces, la mano tendida", dijo el rector.

Respecto a los plazos de la reconversión total del edificio, Villaverde ha indicado que están completando la primera fase, de hecho, la fundación de la Universidad de Oviedo ya está ahí instalada, y en las próximas semanas en muy breve, ya trasladarán el resto de dependencias que aún tienen en el edificio de la calle Principado.

"Tenemos que darle entrega ya del edificio a la Junta General. La segunda fase también está ya en marcha con obras y con la idea de trasladar el siguiente servicio que probablemente sea el de González Besada es donde tenemos el certificado de estudiantes. Y luego entraríamos en otras dos fases que ya es el traslado del conjunto de los vicerrectorados y de toda la administración central que tenemos en el edificio de Quirós para poder usar el edificio Quirós para albergar otro tipo de órganos. Calculamos que todo el proceso completo concluya en torno al 2029", indicó.

PRIMERA ESCULTURA DE PABLO SERRANO EN OVIEDO

Sobre la escultura, la pieza, donada por la Fundación Azcona, se convierte en la primera escultura del artista ubicada en un espacio público de la capital asturiana. 'Guitarra nº 21', realizada en chapa de acero oxi-cortén, presenta unas dimensiones de 3,6 metros de altura por 1,5 metros de ancho y 1,6 metros de fondo. La obra fue materializada en 2026 a partir de una maqueta original de 1985. Está firmada y numerada como Serrano 1/3, lo que subraya su carácter singular dentro de una edición muy limitada.

La escultura forma parte de la serie 'Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo', concebida por Serrano entre 1984 y 1985, en los últimos años de su trayectoria.

Villaverde ha indicado que "no solo es una pieza de primer nivel para incrementar y enriquecer el patrimonio artístico de la Universidad de Oviedo, sino que quieren que sea una pieza que forme parte de Oviedo y que además contribuya a esa imagen de Oviedo como capital cultural Europea".

La escultura ha sido cedida por la Fundación Azcona, cuyo presidente Ladislao Azcona ha destacado que para él es un honor que esta pieza se muestre en las calles de Oviedo. "Aquí tengo dos casas, mi casa y la Universidad de la que estuve 8 años como presidente del Consejo, una etapa de grandes transformaciones", dijo Azcona, que agradeció a la nuera del escultor, Susana Spadoni, "su esfuerzo y trabajo siempre para defender el arte de Pablo".

La propia Spadoni ha manifestado durante el acto que "Pablo Serrano estaría muy feliz de ver esta escultura en este espacio y de tener su obra a disposición del disfrute de toda la ciudadanía de Oviedo".