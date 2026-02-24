Gutiérrez dice que Valgrande-Pajares ha cerrado menos que otras estaciones invernales

Archivo - Valgrande-Pajares - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha dicho que los cierres en la estación invernal asturiana de Valgrande-Pajares han sido menos que en otras estaciones similares.

Gutiérrez ha respondido a una pregunta sobre el complejo invernal a preguntas del diputado del PP Pedro de Rueda, que ha criticado la gestión del complejo.

La dirigente asturiana ha señalado que la mayoría de los cierres se han producido por cuestiones meteorológicas, si bien las paradas han sido "menos que otras estaciones con averías que incluso tienen más de dos años".

En el caso de Valgrande-Pajares ha explicado que también se han producido algunas incidencias que tienen que ver con alguna cuestión técnica. En este punto ha comentado que en ocasiones son los proveedores de los propios remontes o de las instalaciones los que recomiendan adoptar medidas.

"A grandes rasgos podría decir que la temporada ha tenido especiales días de nieve, pero con dificultades real por cuestiones meteorológicas para poder abrir la estación, cuestión que afecta a otras estaciones, no solo de la cordillera sino también del resto del país", ha indicado.