Gutiérrez reitera ante la oposición que el Niemeyer mejoró la contratación antes del informe de la Sindicatura

Comisión de Cultura - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte y presidenta del Patronato de la Fundación Centro Niemeyer, Vanessa Gutiérrez, ha reiterado este viernes ante los portavoces de la oposición parlamentaria que el complejo cultural ya detectó cuestiones a mejorar en sus contrataciones incluso antes de que la Sindicatura de Cuentas emitiese un informe relativas al ejercicio 2024 con determinadas observaciones.

"Las cuestiones que la Sindicatura observó y sobre las que te hicieron recomendaciones en esos contratos de 2024 ya se corrigieron hace de un año porque antes que el organismo fiscalizador las detectó la propia Consejería y de inmediato indicó su corrección", ha dicho Gutiérrez, que ha comparecido en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias acompañada del secretario general de la Consejería, Jaime Hidalgo López.

Gutiérrez ha añadido que seguirán trabajando para tener más eficiencia y eficacia y que el Niemeyer seguirá implementando medidas de mejora en diferentes ámbitos.

Además, ha querido resaltar el seguimiento y control que hacen desde la Consejería en relación con organismos y entidades que dependen de la misma, siempre con el afán de mejorar.

El diputado del PP José Luis Costillas, que solicitó la comparecencia, se mostró muy crítico con la gestión de Gutiérrez y dijo que era raro que ella desconociese desde que llegó al cargo lo que ocurría en el Centro Cultural.

Recordó Costillas que el informe de la Sindicatura ha puesto de manifiesto que no se elaboraban pliegos, no se cumplía con la ley y que, por lo tanto, desaparecían los mecanismos de control. Dijo que Gutiérrez había firmado todos esos "contratos irregulares" y le acusó de haber "consentido" lo que ocurría.