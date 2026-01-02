Hacienda ha devuelto 368,025 millones a 369.750 contribuyentes del IRPF en Asturias, el 96,29% del total

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una persona cumplimenta la declaración de la Renta - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto 368,025 millones de euros a 369.750 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2024, de tal forma que a 30 de diciembre se han efectuado el 97,33% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 96,29% de los importes solicitados.

En el conjunto de España, la Agencia ha devuelto 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes del IRPF, se han efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95,5% de los importes solicitados, informa en un comunicado este viernes.

A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, han sido con resultado a devolver.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por los cauces más ágiles sin desplazamiento (la nueva modalidad 'Renta Directa' para la presentación instantánea de declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico 'Le Llamamos'). En conjunto, por estas tres vías se han presentado 1.140.000 declaraciones más que en la campaña anterior.

Desglosando los datos, se han presentado casi 1.028.000 declaraciones con la opción de 'Renta Directa', que permite la misma agilidad de presentación que la 'app', pero adaptada a una visualización más clara para pantallas grandes.

A su vez, se ha producido un nuevo crecimiento en las presentaciones con la 'app', demostrando ser 'Renta Directa' un servicio complementario, no sustitutivo, para muchos contribuyentes, según destaca la Agencia Tributaria. A través de la aplicación móvil se han presentado casi 704.000 declaraciones, 52.000 más que el año pasado.

De ese total, más de 523.000 se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la Agencia Tributaria para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

También el plan 'Le Llamamos' ha mantenido un fuerte impulso, con más de 1.188.000 declaraciones presentadas, 60.000 más que el año anterior, y vuelve a ser el principal sistema de presentación con asistencia personalizada. Y ello, pese al crecimiento de la asistencia en oficinas, donde se han presentado 874.000 declaraciones, casi 43.000 más que el año pasado.

Conjuntamente, la asistencia telefónica y la presencial suman, por tanto, 2.062.000 declaraciones, 103.000 más que en la campaña anterior, consolidando un sistema dual para las personas que requieran ayuda personalizada en la confección de su declaración, con y sin desplazamiento a una oficina física.

Además, los contribuyentes han seguido utilizando los asistentes digitales, que han ofrecido 1.250.000 respuestas, un 59% más que el año pasado a cierre de campaña, y han seguido disponibles en la sede para resolver dudas sobre el IRPF, de forma que desde abril hasta ahora ya han facilitado respuestas a más de 1.466.000 contribuyentes.

MÁS DE 47.000 DECLARACIONES RECTIFICATIVAS TRAS AVISOS

Durante la campaña, y en el marco de una estrategia de asistencia preventiva al contribuyente para evitar errores y omisiones, este año se mantuvo la campaña de envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la Agencia para que valorasen si deben o no presentar una declaración rectificativa adaptándose a la información que le consta a Hacienda.

Hasta la fecha, se han presentado más de 47.000 declaraciones rectificativas de contribuyentes que han modificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando así una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, tiene la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual el propio sistema Renta Web ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.