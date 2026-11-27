La presidenta del Comité de Empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Ángeles Suárez, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité de Empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Ángeles Suárez, ha mostrado este viernes el rechazo del órgano sindical a la intención de la Consejería de Hacienda asturiana de cubrir la dirección del centro de menores de Sograndio mediante un funcionario del grupo A1 sin perfil educativo, tras la reunión mantenida con el consejero Guillermo Peláez. Ambas partes se han dado un plazo de unos quince días para estudiar la propuesta y Suárez ha asegurado que el consejero no cierra la puerta a modificar la plaza para que se incorpore el criterio de que el gestor cuente con perfil educativo.

En unas declaraciones a los medios, Suárez ha explicado que los trabajadores se han reunido con el titular de Hacienda para abordar varios asuntos pendientes del centro de Sograndio tras la dimisión de la directora del centro esta semana. El comité de empresa ha expresado su desacuerdo con el planteamiento de la Consejería, al advertir de que Sograndio es un centro educativo y por tanto, asignar la dirección a un funcionario A1 gestor, que podría no tener relación ni conocimiento del ámbito de los menores ni de las medidas judiciales en menores, supondría "una complicación", dado que ostenta la potestad disciplinaria del centro y la guarda de los menores.

La figura del gestor, ha enfatizado, "no va a solucionar nada", sino que va a "ocasionar muchísimos problemas" para la gestión de un centro que acumula tres direcciones en dos años. "Es un centro complicado que necesita estabilidad", ha defendido, así como "profesionales que estén a la altura".

Asimismo, Suárez ha criticado la posible figura de un subdirector encargado de la parte educativa mientras un gestor asume la representación total del centro. Se trata, ha dicho, del "mundo al revés", porque la dirección debería recaer en una persona con perfil educativo que tenga el apoyo administrativo de un coordinador para las tareas más burocráticas.