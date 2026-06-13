Hallado sin vida el vecino de Piedras Blancas desaparecido desde el pasado sábado

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil en un dispositivo de búsqueda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado sin vida al vecino de Piedras Blancas que permanecía desaparecido desde el pasado sábado. Según han informado fuentes de este cuerpo, fue un ciudadano quién encontró el cuerpo en un camino de tierra próximo a la carretera AS-316, en las proximidades de Ucedo, en el concejo de Soto del Barco.

Esta misma fuente ha confirmado que la Central Operativa de Servicios de Asturias recibió a las 21.30 horas de este viernes una llamada que alertaba de la localización de un cuerpo sin vida por parte de un ciudadano.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Pravia, que confirmó el hallazgo e identificó a la persona mediante la documentación que portaba, comprobando que se trataba del vecino de Piedras Blancas desaparecido desde el pasado sábado.

Posteriormente, acudieron al lugar efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, que activaron el protocolo correspondiente, así como el médico forense.

El levantamiento del cadáver se llevó a cabo a las 00.45 horas para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés instruye las diligencias, que serán remitidas al Tribunal de Instancia de Pravia.